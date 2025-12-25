Wann hat Real Madrid zuletzt einen Spieler auf dem Winter-Transfermarkt verpflichtet?

HQ

Real Madrid beendet das Jahr 2025 mit einem rekordbrechenden Kylian Mbappé, aber auch mit enttäuschenden Ergebnissen und mangelnder Regelmäßigkeit zwischen der zweiten Hälfte der letzten Saison und der ersten Hälfte der aktuellen Saison 2025/26. Und wie im letzten Jahr haben Verletzungen das Team geplagt, besonders bei den Verteidigern: Dani Carvajal kehrt Anfang Januar 2026 von einer Verletzung zurück, Trent Alexander-Arnold könnte Ende Januar zurückkehren, und Eder Militao könnte im Februar zurückkehren. In den letzten Wochen haben jedoch viele weitere Verletzungen erlitten, wie Rüdiger, Huijsen oder Alaba.

Abgesehen von den Verletzungen hat der Mangel an einem verlässlichen Mittelfeldspieler, da Xabi Alonso Spieler wie Arda Guler, Jude Bellingham oder Dani Ceballos mit gemischtem Erfolg eingesetzt hat, viele glauben lassen, dass es Priorität ist, einen Spieler auf dieser Position zu verpflichten. Allerdings ist das vor einem Jahr nicht auf dem Wintermarkt passiert, letzten Sommer nicht, und es ist unwahrscheinlich, dass es in diesem Wintermarkt passiert.

Historisch gesehen investiert Real Madrid im Winter normalerweise nicht in neue Spieler. Der letzte Spieler, den der Verein im Januar für die Hauptmannschaft verpflichtete , war Brahim Díaz im Januar 2019 von Manchester City. Im folgenden Jahr wurde er für drei Jahre an den AC Mailand ausgeliehen und kehrte 2023 zu Real Madrid zurück, wo er dem Verein half, LaLiga und Champions League zu gewinnen, obwohl er meist als Ersatzspieler eingesetzt wurde.

Das letzte Mal, dass Real Madrid stark in den Wintertransfermarkt investierte, war 2006, als der Verein den Verteidiger Marcelo kaufte, der später zur Vereinslegende wurde, den Stürmer Gonzalo Higuaín, der sieben Saisons beim Verein spielte... und der Mittelfeldspieler Fernando Gago, der damals bekanntere Spieler der drei Teams, der nach einigen Jahren von Verletzungen an Roma ausgeliehen wurde.

Weitere erfolgreiche Spieler kamen im Januar zu Real Madrid, wie Casemiro 2012 oder, in viel geringerem Maße, Lass Diarra 2009, aber andere sind in Vergessenheit geraten, wie Lucas Silva 2015 oder Huntelaar 2009. Sogar Martin Odegaard kam 2015 im Alter von 16 Jahren zum Verein, doch nach sehr sporadischen Einsätzen in der ersten Mannschaft wechselte er 2021 zu Arsenal und ist nun Kapitän der Mannschaft.

Wen wünschen Sie sich, dass Real Madrid diesen Winter verpflichtet?