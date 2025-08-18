Wann beginnt La Vuelta a España und wie kann man es live sehen?

HQ

La Vuelta a España startet in weniger als einer Woche: Am Samstag, den 23. August, beginnt die erste Etappe in Turin, als Teil einer viertägigen Route in Italien (insgesamt wird La Vuelta 2025 vier Länder umfassen: Spanien, Italien, Frankreich und Andorra). Anschließend geht es weiter durch den Norden des Landes und endet wie gewohnt am 14. September in Madrid. Es gibt 21 Etappen, zwei Ruhetage (nach Tag 9 und 15).

Es wird die 90. Ausgabe der Grand Tour sein, und ohne Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar, Roglic oder Evenepoel ist Jonas Vingegaard von Visma Lease a Bike in diesem Jahr der große Favorit, nachdem er 2023 Zweiter war. Lokalmatador Enric Mas wird in diesem Jahr ebenfalls fehlen, aber die spanischen Zuschauer werden Mikel Landa sicherlich unterstützen, der nach seinem schweren Sturz beim Giro d'Italia zurückkehrt.

Zur Feier ihres 90-jährigen Jubiläums möchte La Vuelta einige der denkwürdigsten Anstiege zurückbringen, die "am Rande des Vergessens" standen. Radsportfans werden sich über die Etappen in La Bola del Mundo freuen, einem Gipfel in den Bergen in der Nähe von Madrid, der durch seine Fernsehantennen bekannt ist und 2012 zum letzten Mal bei der Vuelta zu sehen war.

So kann man La Vuelta a España Live sehen

In Spanien können die Zuschauer jeden Nachmittag die Action auf kostenlosen, öffentlich-rechtlichen Kanälen von TVE verfolgen (La 1 und eine tiefere Berichterstattung in Teledeporte). Es wird auch auf Eurosport verfügbar sein. Abonnenten von HBO Max können es auch mit dem Sportpaket sehen.

In Großbritannien befindet sich La Vuelta leider nur hinter einer Paywall, bei TNT Sports über Discovery+, mit dem Preis von 30,99 £ pro Monat. Das Gleiche wird mit der Tour de France im nächsten Jahr passieren, die Radsportfans und einige Politiker beunruhigt, da sie vorhersagen, dass sich dies negativ auf die Popularität des Radsports auswirken wird.

In den meisten europäischen Ländern ist La Vuelta a España über den örtlichen Eurosport verfügbar. Hier ist eine Liste alternativer Sender für die Vuelta 2025.