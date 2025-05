Mikel Landa stürzt auf der ersten Etappe des Giro d'Italia schwer

HQ

Der Giro d'Italia hat für Mikel Landa, einen der beliebtesten Radsportler der Großen Rundfahrt Italiens, einen dramatischen Start hingelegt. Der Radsport-Routinier (35), der beim Giro 2015 mit dem dritten Platz und zwei Etappensiegen seinen großen Durchbruch schaffte, stürzte am Ende der ersten Etappe bei nur noch 5 zu fahrenden Kilometern schwer.

Landa war nicht der einzige, der bei einer schnellen Abfahrt in einer Kurve stürzte. Der australische Radfahrer Jay Vine stürzte an der gleichen Stelle ebenfalls auf die Straße und konnte dem gestürzten Fahrrad nicht ausweichen. Es waren jedoch die Basken, die den schlimmsten Teil erwischten, indem sie wegen des Steigungsgefälles aus großer Höhe stürzten.

Da er sich nicht bewegen konnte, musste er auf einer Trage mit einem Halswirbel herausgebracht und in ein Krankenhaus gebracht werden. Je nachdem, wie schwer seine Verletzungen sind, könnte seine Saison vorbei sein. Was so gut wie sicher ist, ist, dass Landa, der in der Vergangenheit vor allem in Italien schwer verletzt war, diese Grand Tour gleich zu Beginn verpassen wird.