Während Hunderte von Arbeitern bei Manchester United entlassen werden, sagt Amorim, dass die Spieler "in einer Blase leben"

Die Krise von Manchester United auf dem Spielfeld wirkt sich auch auf die Finanzen des Vereins aus. Während Missmanagement im Trainer und Fußballergebnisse zwei verschiedene Dinge sind, hilft es nicht, dass die Mannschaft ständig verliert, mit nur einem Sieg und einem Unentschieden in den letzten fünf Premier-League-Spielen, auf Platz 15 und nur 13 Punkte vor dem Abstieg. Nach der Ankündigung eines Einnahmerückgangs und der Erhöhung der Schulden kündigte Manchester United am Montag an, dass 200 Mitarbeiter des Vereins bald entlassen werden könnten, was zu den 250 Entlassungen im letzten Jahr hinzukommen würde.

Ruben Amorim, Trainer von Man United, wurde gefragt, ob diese Situation mit all den negativen Nachrichten die Moral der Spieler beeinträchtigt. Und seine Antwort über Sky Sports war interessant: "Ich sage es nicht als eine schlechte Sache, aber die Spieler spüren es nicht zu sehr. Sie haben ein Leben, sie leben in einer Blase."

Amorim argumentiert, dass ihre Situation für sie "völlig anders" ist als für ihn oder jeden anderen im Verein, und da ihre Jobs nicht gefährdet sind, "spüren sie diesen Druck nicht". "In dieser Abteilung spüren sie nicht den Druck, dass die Leute ihren Job verlieren. Ich sage nicht, dass es eine schlechte Sache ist, es sind junge Kinder, die in einer anderen Welt leben."

Er glaubt jedoch, dass sie unter einem anderen Druck leiden, "und manchmal ist es schwieriger. Die Leute reden die ganze Zeit über sie, all ihre Freunde, sozialen Medien, ehemaligen Spieler und sie nehmen es so persönlich. Und manchmal ist es schwer für sie, das Ruder herumzureißen."

Amorim verteidigt seine Spieler, weil sie auch sehr leiden, wenn sie verlieren, und "viele Leute in den sozialen Medien und in den Zeitungen, die viel Druck auf sie ausüben. Und dann gehen sie ins Training und versuchen, die Dinge auf dem Platz nicht auf eine gute Art und Weise zu verbessern, indem sie zu viel nachdenken und nicht so spielen, wie sie spielen sollten."

Während die Fußballspieler also in einer "Blase" leben, verstehen sie in den Worten des Trainers auch, dass die Situation kritisch ist, was sich auf die Moral auswirkt, die bei dem historischen Verein derzeit auf einem historischen Tiefpunkt sein könnte. Angesichts der Tatsache, dass der geschätzte Marktwert des Kaders seit November 2024 um 15 % gesunken ist, ein viel stärkerer Rückgang als bei jedem anderen Verein in der Premier League - immer noch der sechstwertvollste Kader -, ist es schwer vorstellbar, wie sich die Situation verbessern wird... es sei denn, das Team beginnt zu gewinnen. Das Spiel heute Abend gegen Ipswich, ein Team, das bereits in der Abstiegszone steht, könnte entscheidend sein.