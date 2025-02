Die Finanzergebnisse von Manchester United zeigen steigende Schuldzinsen und einen starken Gewinnrückgang

HQ

Der Zusammenbruch von Manchester United findet nicht nur auf dem Spielfeld statt, sondern auch finanzieller Natur. Der Verein hat seine Quartalsergebnisse von Oktober bis Dezember 2024 veröffentlicht und weist einen Umsatzrückgang von 12 % aus: 198,7 Mio. £, gegenüber 225,8 Mio. £ im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.

Dies ist vor allem auf die Fernseheinnahmen zurückzuführen, die um 42 % von 106,4 Mio. £ auf 61,6 Mio. £ zurückgingen, da die Männermannschaft in der Europa League und nicht in der Champions League spielte. Die heute veröffentlichten Zahlen zeigen auch, dass Manchester United 14,5 Millionen Pfund für die Einstellung und anschließende Entlassung von Fußballern wie Erik ten Hag und seinem Trainerteam (nach vier Monaten) sowie Sportdirektor Dan Ashworth (nach sechs Monaten) ausgegeben hat.

Die Fans von Manchester United sind der Misswirtschaft überdrüssig

In der Zwischenzeit hat der Verein Kostensenkungsentscheidungen getroffen, darunter die Entlassung von 200 Mitarbeitern und die Erhöhung der Ticketpreise auf eine Standardgebühr von 66 Pfund pro Spiel, ohne Ermäßigung für Kinder oder Rentner, was die Fans wütend machte und sich mit den Liverpool-Fans zusammentat, um unter dem gleichen Banner zu protestieren: Stoppt die Ausbeutung der Loyalität.

Was noch schlimmer ist, die 18,8 Millionen Pfund an Schuldzinszahlungen in den letzten sechs Monaten erhöhen sich zu 1 Milliarde Pfund, seit die Glazers den Verein im Jahr 2005 gekauft haben. Der Manchester United Supporters Trust veröffentlichte nach Bekanntwerden der Ergebnisse eine Erklärung, in der es hieß, dass eine Erhöhung der Ticketpreise eigentlich "sinnlos und kontraproduktiv" wäre, und kritisierte das Missmanagement des Vereins. "United gehört zu den höchsten Einnahmen im Weltfußball, und dennoch sehen wir bei diesen Ergebnissen große finanzielle Probleme." "Die Fans sollten nicht den Preis für ein Problem zahlen, das mit unseren lähmenden Schuldzinszahlungen beginnt und durch ein Jahrzehnt oder mehr Misswirtschaft noch verschärft wird", und fordert das Einfrieren der Ticketpreise, damit alle Fans hinter dem Verein stehen "und ihn dort wiederherstellen können, wo er hingehört".