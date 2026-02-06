HQ

Die Olympischen Winterspiele beginnen heute Abend mit der Eröffnungszeremonie, und eine der meistverfolgten Sportarten, das Skispringen, wird von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA untersucht, nachdem Gerüchte kursierten, dass einige Athleten Hyaluronsäure-Injektionen auf ihren Penis bekommen würden, um sich einen besonderen Vorteil zu verschaffen.

Ende Januar veröffentlichte die deutsche Zeitung BILD, dass einige Skispringer mit Hyaluronsäure in ihren Penis gespritzt wurden, um den Penisumfang zu vergrößern, was die Flügelspannweite ihrer Anzüge vergrößern würde. Selbst wenn es nur ein oder zwei Zentimeter wäre, würde eine größere Oberfläche ihnen helfen, weiter zu fliegen. Laut einer Studie von Frontiers von The Guardian entspricht eine Änderung von 2 cm im Anzug einer zusätzlichen Sprunglänge von 5,8 Metern.

Springer sind verpflichtet, 3D-Scans ihres gesamten Körpers mit enger anliegender Unterwäsche durchführen zu lassen, um die Verlängerung ihrer Anzüge zu messen. Spieler, die auf diese Weise betrügen würden, hätten ihre Penisvergrößerungen bereits erhalten, da diese 18 Monate halten können.

Im vergangenen August erhielten zwei norwegische Olympiamedaillengewinner, Marius Lindvik und Johann André Forfang, eine dreimonatige Sperre, nachdem ihre Teams während der Ski-Weltmeisterschaft 2025 heimlich ihre Anzüge im Schritt manipuliert hatten.

WADAs Reaktion auf Gerüchte über Penisvergrößerung bei den Olympischen Winterspielen

Diese Gerüchte, die später amüsant als "Penisgat" bekannt wurden, wurden in keiner Weise bewiesen, aber WADA-Präsident, der polnische Witold Banka, hat versprochen, dem nachzugehen. "Skispringen ist in Polen sehr beliebt, also verspreche ich Ihnen, ich werde es mir ansehen", sagte er auf einer Pressekonferenz.

Wadas Generaldirektor Olivier Niggli sagte jedoch, er wisse nicht, wie dies die Leistung verbessern könnte. "Wenn etwas an die Oberfläche käme, würden wir es untersuchen und sehen, ob es mit Doping zu tun hat. Wir gehen nicht auf andere nicht-dotierende Methoden zur Leistungssteigerung ein."