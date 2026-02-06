HQ

Die Olympischen Winterspiele beginnen heute, am 6. Februar, bis zum 22. Februar, und die Eröffnungszeremonie wird unvergesslich sein – von den musikalischen Darbietungen von Künstlerinnen wie Mariah Carey und Laura Pausini bis hin zu den gleichzeitigen Feierlichkeiten an verschiedenen Orten – zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Winterspiele.

Wer heute Abend um 20:00 Uhr MEZ, 19:00 GMT einschaltet, wird Live-Auftritte von Mariah Carey, Laura Pausini, dem italienischen Tenor Andrea Bocelli, dem italienischen Vergewaltiger Ghali sowie den Schauspielern Pierfrancesco Favino und Sabrina Impacciatore sehen. Es wird erwartet, dass es eine riesige Besetzung von 1.200 ehrenamtlichen Darstellern geben wird.

Die Eröffnungszeremonie wird mit dem traditionellen Zünden und Löschen des olympischen Kessels innovativ sein, da es zwei olympische Kessel geben wird, einen in Mailand im Arco della Pace und einen weiteren im Zentrum von Cortina d'Ampezzo auf der Piazza Dibona. Die Hauptzeremonie findet im San Siro-Stadion statt, dem Heimstadion von AC Mailand und Inter Mailand, einem der letzten großen Sportereignisse, bevor es abgerissen und wieder aufgebaut wird.

Wie man die Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele live verfolgt.

Hier ist eine Liste der Sender, die die Olympischen Winterspiele zeigen werden, einschließlich der Eröffnungszeremonie am Freitag. In den meisten Teilen Europas wird HBO Max die Spiele kostenlos über die Eurosport-Kanäle übertragen. Gleichzeitig werden auch lokale Rundfunkanstalten der Europäischen Rundfunkunion die Spiele über ihre jeweiligen öffentlich-rechtlichen Fernsehanbieter übertragen.



Frankreich - HBO Max, Frankreich TV



Deutschland – HBO Max, ARD, ZDF



Italien – HBO Max, RAI



Niederlande – HBO Max, NOS



Schweiz – HBO Max, SRF, RTS, RSI



Vereinigtes Königreich – Discovery+, TNT Sports, BBC Sport



Spanien – HBO Max, Teledeporte

