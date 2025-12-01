Vollständige Aufstellung der Spieler für die Next Gen ATP Finals, die besten U20-Spieler des Jahres

HQ

Die Next Gen ATP Finals, das Turnier für die besten acht Spieler unter 20 Jahren, hat die Aufstellung zwei Wochen vor dem Wettbewerb vom 17. bis 21. Dezember in Dschidda finalisiert.

João Fonseca, der Brasilianer, der im letzten Jahr gewann, zog sich verletzungsbedingt im letzten Moment zurück, sodass die endgültige Aufstellung besteht:



Jakub Menšík (CZE), 19. Platz der Welt



Learner Tien (USA), 28. Platz weltweit



Alexander Blockx (BEL), 115. Platz weltweit



Dino Prižmić (CRO), 127. Platz weltweit



Martín Landaluce (ESP), 135. der Welt



Nicolai Budkov Kjær (NOR), 1933. Weltmeister



Nishesh Basavareddy (USA), 166. Platz der Welt



Rafael Jódar (ESP), 1967. Platz der Welt



Zum ersten Mal seit Einführung des Turniers im Jahr 2017 werden zwei Spanier am Wettbewerb teilnehmen. Jódar war der Letzte, der die Reise nach Saudi-Arabien gebucht hat, da er später wieder auftauchte: Er war außerhalb der Top 900 in der ATP, gewann aber zwischen August und November drei ATP Challenger Tours: Hersonissos 3 in Griechenland sowie Lincoln und Charlottesville in den USA.

Seit der Einführung des Turniers im Jahr 2017 hat kein Spieler den Titel verteidigt. Learner Tien erreichte letztes Jahr das Finale, verlor jedoch gegen Fonseca, der vom ITF-CEO als der Typ Spieler gelobt wurde, der Alcaraz und Sinners Dominanz herausfordern wird.

Frühere Gewinner, die jetzt zur Tenniselite gehören, sind unter anderem Stefanos Tsitsipas 2018, Jannik Sinner 2018, Carlos Alcaraz 2021 oder Brandon Nakashima 2022 (und Álex de Miñaur war zweimal Zweiter). Wer wird Ihrer Meinung nach die Next-Gen ATP Finals 2025 gewinnen?