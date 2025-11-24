Der CEO des Tennisverbands erwartet, dass neue Talente "wie Fonseca" die Lücke zu Alcaraz und Sinner schließen

HQ

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner dominieren das Tennis in den letzten zwei Jahren, gewannen 2024 und 2025 alle Grand-Slam-Trophäen und stehen in der ATP-Rangliste deutlich über den anderen. Für ihre Fans ist es ein äußerst aufregender Moment, aber wie sieht es mit den anderen Tennisspielern aus, die Erfolg haben wollen?

Laut Ross Hutchins, CEO des Internationalen Tennisverbands, wird eine neue "Welle von Herausforderern" entstehen. "Jedes Mal, wenn wir sehen, wie großartige Spieler am Ende ihrer Karriere ankommen, scheint es, als würden zwei, vier, sechs, acht neue Spieler auftauchen und das Niveau auf eine neue Ebene heben", sagte er zu Reuters.

"Diese beiden treiben sich gegenseitig weiter auf neue Ebenen. Ihre Aufschläge verbessern sich, ihre Vorhände verbessern sich, ihre Bewegung verbessert sich und ihre Mentalität verbessert sich", sagte Hutchins bewundernd, erinnerte aber daran, dass "der Sport auch eine starke Gruppe von Gruppen hinter sich hat".

Jetzt, da die Dynastie der Big Three fast vorbei ist und Djokovic älter wird (mit 38 Jahren ist er immer noch eine Bedrohung und erreichte 2025 bei allen Grand Slams das Halbfinale), erwartet Hutchins, dass weitere neue Spieler wie Alcaraz und Sinner durchbrechen und dabei speziell den 19-jährigen Joao Fonseca erwähnten, den Brasilianer, derzeit Nummer 24 der Welt, die 2025 zwei Titel gewannen.

Wer denkst du, hat in naher Zukunft bessere Chancen, Alcaraz und Sinner herauszufordern?