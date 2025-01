Bellingham und Modrić retten Real Madrid, nachdem Vinícius in Valencia die Rote Karte gesehen hat

HQ

Das erste Spiel von Real Madrid im Jahr 2025 gegen Valencia wird noch lange in Erinnerung bleiben. Er hatte alles, was man sich von einem Thriller wünschen kann, einen mit einem Happy End am Ende, aber auch jeden Rückschlag, den man sich vorstellen kann: in den ersten 30 Minuten ein Tor zu kassieren, einen Elfmeter zu verschossen, ein Tor durch eine Milme-Abseits-Ecke abzuerkennen, die letzten 10 Minuten mit zehn Spielern zu spielen... und dann kam er eine Minute in der Nachspielzeit mit zwei Toren von Modrić und Bellingham zurück und endete mit 1:2. Und das Spiel hätte auch 2:2 enden können, nachdem Valencias letzter Schuss wie durch ein Wunder nicht im Tor von Courtois landete.

Es gibt viel über das Spiel zu erzählen, auch über die Entscheidungen des Schiedsrichters: Einige Leute sind der Meinung, dass das erste Tor von Hugo Duro für Valencia hätte aberkannt werden müssen, da es im selben Spiel zuvor ein Foul an Rodrygo gegeben hatte, während viele nicht verstehen, warum der Elfmeter nicht wiederholt wurde, da sowohl der Torwart als auch ein Valencia-Spieler die Linie zu verfehlen scheinen.

Worüber die meisten Leute jedoch sprechen, ist die direkte rote Linie, die Vinícius sah, als er Dimitrievski, den Torhüter von Valencia, angriff. Nach einem Theaterstück scheint Dimitrievski Vinis Zöpfe zu berühren. Dann reagiert der brasilianische Spieler, indem er in den Nacken von Dimitrievski springt. Der mazedonische Spieler lässt sich dann zu Boden fallen, und nach Überprüfung des VAR verwies der Schiedsrichter Vinícius des Feldes.

Als Vinícius die Karte sah, rastete er aus und musste von Rüdiger hinausgestoßen werden. Später entschuldigte er sich mit den Worten "Es tut mir leid, danke Team", mit Emojis von zwei Fingern, was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass Valencia in dieser Saison wahrscheinlich absteigen wird.

Es war das zweite Mal in den sieben Jahren, in denen Vinícius Jr. in Madrid spielt. Zum Glück für Real Madrid, das das bitterste Spiel seit langem hätte werden können, wurde in der letzten Viertelstunde mit zwei Toren von Luka Modrić und Jude Bellingham den Kurs korrigiert und das Spiel mit 10 Spielern gewonnen.