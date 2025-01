David Alaba schließt sich dem Kader von Real Madrid an, nachdem er seit 2023 nicht mehr gespielt hat

HQ

Nach zwei Siegen im Jahr 2025 in LaLiga und Copa fliegt die spanische Mannschaft demnächst nach Saudi-Arabien, wo sie den spanischen Supercup bestreiten wird. Das Halbfinale findet am Donnerstag gegen Mallorca statt, und der Verein hat die Kaderliste für diesen Wettbewerb bekannt gegeben (wenn sie am Donnerstag gewinnen, findet das Finale am Sonntag gegen Barcelona oder Athletic Bilbao statt). Die größte Überraschung ist, dass David Alaba angerufen wurde und auch nach Dschidda fliegen wird. Der österreichische Verteidiger spielte am 17. Dezember 2023 zum letzten Mal.

Alaba wird vom Verein als "Winter-Neuzugang" angesehen, da sie sich im Januar entschieden haben, keinen neuen Spieler zu verpflichten, um die beiden langen Verletzungen (Dani Carvajal und Eder Militao) auszugleichen... Denn ein weiterer langzeitverletzter Spieler steht kurz vor der Rückkehr. Der 32 Jahre alte Spieler zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes (ACL) im rechten Knie zu.

Es ist nicht sicher, ob David Alaba spielen wird, aber zumindest wird er mit dem Rest der Mannschaft reisen. Das Gleiche gilt für Vinícius Jr., der auf das Urteil über eine Sanktion wartet, nachdem er am Freitag Valencias Torhüter angegriffen und die Rote Karte gesehen hat. Er könnte eine Sanktion für zwei oder vier Spiele bekommen.

Im Kader stehen einige neue Namen, darunter Verteidiger Lorenzo und Diego Aguado (gleicher Nachname, aber nicht verwandt), zwei Eigengewächse, die gestern beim 5:0-Sieg gegen Deportiva Minera, einen Viertligisten im spanischen Pokal, ihr Debüt in der ersten Mannschaft gaben.