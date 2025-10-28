Toni Kroos sympathisiert mit Vinícius nach dessen Wut: "Niemand kann diese Emotion beurteilen oder sich vorstellen"

HQ

Real Madrid könnte ein Problem mit Vinícius Jr. haben. Der brasilianische Flügelspieler scheint sich im Vergleich zum Vorjahr fußballerisch verbessert zu haben, aber seine Einstellung ist außer Kontrolle, nicht nur gegen Rivalen wie Lamine Yamal... aber mit seinem Trainer Xabi Alonso, mit dem er eine große Meinungsverschiedenheit hatte, als er am Sonntag im El Clásico nach 72 Minuten ausgewechselt wurde.

Einigen Quellen zufolge wird er keine Sanktion vom Verein erhalten, und sie hoffen, dass der Spieler und der Trainer es privat klären und die Situation ändern können, da Gerüchte wieder auftauchen, dass der Brasilianer seinen Vertrag mit Madrid, der im Juni 2027 endet, nicht verlängern und sogar um einen Verkauf im nächsten Sommer bitten würde.

Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Situation entwickelt hat. Toni Kroos, ein Spieler, der Vinícius gut kennt, da sie viele Jahre zusammen gespielt haben, hat in der Zwischenzeit Sympathie für Vinícius gezeigt, auch wenn er nicht damit einverstanden war, wie er seinen Ärger zum Ausdruck brachte: "Ich habe es auch nie gemocht, ausgewechselt zu werden. Um ehrlich zu sein, bin ich nie wieder in die Umkleidekabine gegangen, nachdem ich ausgewechselt wurde (...) Er konnte seinen Ärger noch ein wenig für sich behalten. Ich verstehe seine Wut, aber wie man auf den Bildern sehen kann, wird sie nicht auf die ideale Weise vermittelt" (via Marca).

Doch in seinem Podcast versucht Kroos, die Situation zu beruhigen. "Ich möchte darauf hinweisen, dass es eine außergewöhnliche emotionale Situation ist, in einem Spiel wie diesem da unten zu stehen. Ich habe es schon oft erlebt, da muss man nicht immer alles so ernst nehmen. Das machen Trainer in der Regel auch nicht. Vor allem diejenigen, die ehemalige Spieler waren."

"Ich habe gerne im Kopf, dass die da unten in einem Clásico, vor 80.000 Zuschauern und beim Stand von 2:1, alles andere als gehen wollen. Niemand kann diese Emotion beurteilen oder sich vorstellen. Oder oft versetzen sich die meisten, die darüber urteilen, nicht in ihre Lage", lobte Kroos auch die Leistung seiner ehemaligen Mannschaft.