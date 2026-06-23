Vierzig Menschen ertrinken in Frankreich, als sie versuchten, sich abzukühlen

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Erst gestern haben wir darüber berichtet, wie die aktuelle Hitzewelle, die einen Großteil Europas trifft, drei ältere Menschen in der französischen Region Bordeaux das Leben kostete. Nun erfahren wir, dass die extremen Temperaturen die Ursache für vierzig weitere Opfer waren, in diesem Fall jedoch durch Ertrinken, da sie in gefährlichen Gewässern Hilfe suchten.

Die Behörden erklären, dass viele Opfer junge Menschen waren, die versuchten, der Hitze zu entkommen und in Flüssen, Kanälen oder anderen unsicheren Badeplätzen Erleichterung suchten, während das Land an einem weiteren Tag mit Temperaturen von etwa 40–43ºC konfrontiert war.

Wie in anderen europäischen Ländern hat Frankreich eine beträchtliche Anzahl von Abteilungen in Alarmbereitschaft gestellt. Denkmäler wie der Eiffelturm schließen früher, und Schulen sowie Verkehrsmittel sind ebenfalls betroffen.

15 sind die Städte in Italien unter höchster Alarmbereitschaft, während Spanien Klimaschutzräume geöffnet hat und vor Temperaturen bis zu 44ºC warnt.

Wie bereits berichtet, verbinden Wissenschaftler die extremen Bedingungen mit einem breiteren klimabedingten Muster. Konkret wird die Wärme-'Masse') von einem "Omega-Block" eingeschlossen, einem Wettermuster, das es ermöglicht, dass sich Temperaturen ansammeln und Tag für Tag weiter ansteigen. Währenddessen macht der Klimawandel seit Jahren langanhaltende Hitzewellen und extreme Wetterbedingungen wahrscheinlicher. Und intensiver.