Drei sterben in Frankreich durch die extreme Hitzewelle, die Europa trifft,

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In mehreren Ländern wurde sie stark gewarnt, aber das hat die aktuelle Hitzewelle in Europa gestern und heute nicht davon abgehalten, hart zuzuschlagen. Wenn wir ein paar Stunden zuvor erfahren haben, dass das Met Office im Vereinigten Königreich seine Warnung vor extremer Hitze herausgegeben hat, ist es jetzt offiziell, dass in Frankreich drei Menschen gestorben sind, da die Temperaturen in Regionen, die diese Werte nicht gewohnt sind (im Grunde alles nördlich Südeuropas), über 40 Grad Celsius liegen.

Die drei älteren Personen sind in der Region Bordeaux verstorben, während Teile des Südwestens Frankreichs ebenfalls erwarten, die 42ºC-Marke zu überschreiten, da viele Regionen weiterhin unter roten Hitzewellenwarnungen stehen. Daher werden Schule, Arbeit und öffentliche Dienstleistungen zu Beginn der Woche gestört, wobei 2.700 französische Schulen schließen oder den Unterricht reduzieren.

Spanien, das diese Temperaturen viel mehr gewohnt ist, sieht nun, wie sie zum ersten Mal seit Jahrzehnten grünere, frischere Gebiete erreichen, und gibt daher in Regionen wie dem Baskenland rote Warnungen aus. In der Nähe von San Sebastián wird ein Erreichen von etwa 40 °C prognostiziert, was heißer ist als die üblichen Vermutungen in Sevilla und Córdoba. Wie wir berichtet haben, könnten Teile Großbritanniens diese Woche genauso gut ihren Juni-Temperaturrekord brechen.

Reuters Climate Monitor weist darauf hin, dass die durchschnittliche Höchsttemperatur Europas 4,1º über dem Normwert von 1961 bis 1990 liegt, mit kaum Erleichterung über Nacht in Teilen Spaniens wie Zentralkastilien-La Mancha.