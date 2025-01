Manchester United besiegt Arsenal im Elfmeterschießen, obwohl es mit 10 Mann spielt

HQ

Manchester United, aktueller FA-Cup-Sieger, als sie im vergangenen Jahr unerwartet Manchester City besiegten, ist in diesem Jahr in die dritte Runde des Wettbewerbs eingezogen und besiegte Arsenal im Elfmeterschießen: 1(3)-1(5). Ein Seufzer der Erleichterung für die Mannschaft von Ruben Amorim und eine große Enttäuschung für Mikel Artetas Arsenal.

Beide Mannschaften hatten bei der Auslosung für die vierte Runde großes Pech. Als andere Premier-League-Teams gegen Championship-, League-One- oder Two-Teams (zweite, dritte und vierte Liga) antraten, was einige Niederlagen ermöglichte (Liverpool schlug das Zweitliga-Team Accrington Stanley mit 4:0, Chelsea schlug das Zweitliga-Team Morecambe mit 5:0 und Manchester City besiegte Salford, ein weiteres Team der zweiten Liga, mit 8:0), wurden Arsenal und Manchester United gegeneinander gepaart.

Arsenal, Zweiter in der Premier League, war immer noch Favorit gegen eines der schlechtesten Teams von Manchester United seit langem und belegte den 13. Platz in der Premier League. Vor allem, als United in der 61. Minute einen Spieler verlor, als Diogo Dalot nach einem Zweikampf die zweite Gelbe Karte sah. Doch auch in der Nachspielzeit konnte Arsenal nicht in Führung gehen. Und im Elfmeterschießen kann alles passieren.

Als nächstes steht am Wochenende vom 8. bis 9. Februar die vierte Runde des FA Cups, ein Achtelfinale, auf dem Programm. Und Manchester United hat es mit keinem Geringeren als Leicester City zu tun bekommen... die Mannschaft, in die Ruud van Nistelrooy kam, nachdem er vor ein paar Monaten von United entlassen worden war.