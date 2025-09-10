Victor Wembanyama will einen Ultras-Fanclub für die San Antonio Spurs gründen, der vom europäischen Fußball inspiriert ist

HQ

Einer der größten europäischen NBA-Stars ist Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs, der auch in Frankreich beliebt ist (obwohl er seiner NBA-Saison Vorrang vor der EuroBasket einräumt). Seine Karriere begann in Paris, und er ist auch ein großer Fan von Paris Saint-Germain, daher weiß er, dass das Sportfandom in Europa oft anders ist als in den USA. Und er will etwas von der "Leidenschaft", die man in Ultras-Clubs sieht, in die NBA bringen, rechtzeitig für die NBA-Saison, die am 26. Oktober für San Antonio Spur beginnt.

Wie RMC berichtet, hat "Wemby" einen Aufruf an die "verrücktesten und leidenschaftlichsten Fans" gestartet, am Sonntag, den 14. September, in San Antonio eine Ultras-Gruppe zu gründen, die vom Paris Ultras Collective inspiriert ist.

"Der Bereich wird sich hinter dem Korb mit 150 bis 300 Menschen befinden. Wir müssen einen Namen finden, ein Logo, wir werden Schals haben...", erklärt Wembanyama, der bei der Telefonkonferenz am Sonntag anwesend sein wird. "Da ich in Europa aufgewachsen bin und ein großer Fußballfan bin, habe ich gesehen, wie sehr die Ultras ein Stadion und ihre Gemeinschaft zum Leben erweckt haben. Ich weiß, dass das in der amerikanischen Kultur nicht wirklich der Fall ist, aber ich denke, es ist an der Zeit. Und wenn es einen Ort gibt, an dem es in der NBA funktionieren kann, dann ist es hier in San Antonio."

Wembanyama ist der Meinung, dass die Ultras den Spurs in Zukunft helfen könnten, Spiele zu gewinnen. "41 Heimspiele in der regulären Saison bedeuten 41 Möglichkeiten, im vierten Viertel Druck zu machen, um uns diese zusätzliche Energie zu geben."