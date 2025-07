Victor Wembanyama erklärt seine Abwesenheit für Frankreich bei der Eurobasket

HQ

Victor Wembanyama, einer der beliebtesten NBA-Spieler, der bei den San Antonio Spurs spielt, erlitt im Februar eine schwere Verletzung, die ihn für den größten Teil der NBA-Saison außer Gefecht setzte, so dass er nicht für individuelle Auszeichnungen wie All-NBA in Frage kam. "Wemby" erlitt eine tiefe Venenthrombose, hat sich aber inzwischen erholt, obwohl er naturgemäß nicht auf seinem besten Niveau ist.

Der 21-jährige Wembanyama, der in Le Chesnay, einem Vorort von Paris, geboren wurde und mit dem er bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris und bei der U-19-Weltmeisterschaft 2021 durch die FIBA eine weitere Silbermedaille gewann, wird jedoch nicht an der Eurobasket 2025 teilnehmen, die vom 27. August bis 14. September in Lettland stattfindet. Der Spieler erklärte in L'Equipe, dass er die offizielle Freigabe für die Wiederaufnahme des Trainings erhalten habe, sich aber entschieden habe, sich auf die NBA-Saison zu konzentrieren.

Er erklärte die Entscheidung, die die französischen Fans wahrscheinlich enttäuscht hat, in L'Equipe (via RMC Sport): "Wenn man im Leben im Allgemeinen ein so ernstes gesundheitliches Problem hat, nicht unbedingt als Basketballspieler, kann man es sich nicht leisten, Risiken einzugehen. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass meine Rehabilitation schneller vorangegangen wäre. Aber ohne Gewissheit könnte ich nicht am Euro teilnehmen."

"Ich habe schon lange nicht mehr Basketball gespielt. Und so kommt es nicht zurück", sagte Wembanyama. "Selbst wenn morgen ein NBA-Finale zu spielen wäre, glaube ich nicht, dass ich in der Lage wäre, es zu schaffen."

Der französische Trainer Frédéric Fauthoux sagte, dass er die Entscheidung des Spielers respektiere und verstehe und sagte, dass es die vernünftigste Wahl sei. "Es gibt einen Prozess, um wieder auf Kurs zu kommen, um betriebsbereit zu sein. Sein Wille ist ungebrochen, er brennt darauf, wieder das Trikot der französischen Nationalmannschaft zu tragen. Für diesen Sommer war es zu kurz, mit zu vielen Unsicherheiten", sagte der Trainer, der auch auf Evan Fournier, Rudy Gobert und Mathias Lessort verzichten muss.

Bei der letzten Ausgabe der Eurobasket im Jahr 2022 verlor Frankreich mit 88:76 gegen Spanien. Wembanyama spielte dort nicht, da er sich eine Verletzung zuzog und einen Monat vorher ausfiel. Sein Debüt bei einer Eurobasket für "les Bleus" muss bis 2029 in Spanien warten.