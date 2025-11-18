HQ

Es war eine unglückliche NBA-Nacht für Victor Wembanyama und Giannis Antetokounmpo, zwei der größten Basketballstars weltweit, da beide Verletzungen erlitten. Giannis Antetokounmpo erlitt eine Bodenzerrung auf der linken Seite und musste im zweiten Viertel frühzeitig das Spiel verlassen. Er hatte vor diesem Moment 14 Punkte erzielt und lag mit 32,6 Punkten pro Spiel im Schnitt auf dem geteilten zweitbesten Wert der Liga. Laut NBA sind er nur noch 57 Punkte davon entfernt, der 42. Spieler in der NBA-Geschichte zu werden, der in seiner Karriere 21.000 Punkte erreicht.

Einige Tage zuvor erlitt Victor Wembanyama, der französische Star der San Antonio Spurs, eine linke Wadenverletzung und wird Berichten zufolge zwei oder drei Wochen ausfallen. Seine Verletzung wurde gestern Abend bestätigt, nachdem er am Sonntag ein MRT gemacht hatte, nach dem Spiel am Freitag gegen die Golden State Warriors, bei dem er sich die Verletzung zugezogen hatte. Er erzielt durchschnittlich 26,2 Punkte, 12,9 Rebounds und 4 Assists pro Spiel und ist der beste Blocker der Liga mit 3,58 Blocks pro Ruhm. Er hat den Spurs zu ihrem besten Start seit einem Jahrzehnt verholfen: 8 Siege, 4 Niederlagen.

Im Warten auf den Verletzungsbericht für Antetokounmpo reiht sich Wembanyama in die Liste der NBA-verletzten Spieler ein, zu denen Ja Morant von den Memhpis Grizzlies, Paolo Banchero von Orlando Magic, Stephon Castle von San Antonio Spurs, Jonathan Kuminga von Golden State Warriors und Rayson Allen von den Phoenix Suns gehören.