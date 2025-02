HQ

Schock in der NBA, nachdem bei San Antonio Spurs-Spieler Victor Wembanyama ein Blutkot in seiner rechten Schulter diagnostiziert wurde. Er wird in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr spielen. Sein Team ist optimistisch, dass er sich bis zur nächsten Saison vollständig erholen wird, aber einige NBA-Spieler, wie Chris Bosh, mussten aufgrund einer Thrombose vorzeitig aufhören, da die Blutgerinnsel durch die Blutgefäße in die Lunge gelangten. Die meisten Spieler konnten sich jedoch nach monatelanger Behandlung oder Operation erholen.

"Wemby" ist einer der beliebtesten Spieler der NBA: ein enormer Dreh- und Angelpunkt und gilt mit nur 21 Jahren bereits als einer der besten der Liga. Er erzielte in dieser Saison in 46 Spielen durchschnittlich 24,3 Punkte, 11,0 Rebounds und 3,7 Assists und war der größte aktive Spieler der Liga und hatte mit 176, 3,6 Blocks pro Spiel auch die meisten Blocks gemacht. Er war auch der viertbevorzugte Frontcourt-Spieler der Western Conference bei den NBA All-Star-Wahlen, hinter Nikola Jokic, LeBron James und Kevin Durant. Da er die verbleibenden 30 Spiele der Liga verpassen wird und die erforderlichen 65 Spiele nicht absolvieren wird, wird er leider nicht für Auszeichnungen wie All-NBA oder Defensive Player of the Year in Frage kommen.

Er ist auch bei den Fans der San Antonio Spurs sowie in Frankreich sehr beliebt, wo er in Paris 2024 eine Silbermedaille gewann, und als er als Held gefeiert wurde, als er und die Spurs zwei NBA-Spiele der regulären Saison bestritten.

Ohne Wembanyama ist es unwahrscheinlich, dass sich die Spurs von ihrem 12. Platz in der Liga verbessern und sich für die Play-offs qualifizieren können, mit einer Bilanz von 24/29. In den letzten Stunden teilten NBA-Spieler und -Trainer, Teamkollegen und Rivalen gleichermaßen Botschaften der Unterstützung und des Schocks, die einem der größten Stars der NBA das Wohlergehen wünschten.