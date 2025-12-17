Victor Wembanyama bekommt Tränen in den Augen, nachdem er Stunden nach dem Tod seiner Großmutter den NBA Cup gespielt hat

HQ

Victor Wembanyama konnte gestern Abend seinen ersten NBA-Pokal nicht heben, als die San Antonio Spurs im NBA-Cup-Finale mit 124:113 von den New York Knicks geschlagen wurden. Wembanyama begann von der Bank und spielte 25 Minuten, erzielte 18 Punkte, 6 Rebounts, 2 Blocks, 1 Assist und 1 Steal, aber die Spurs hatten eine Bilanz von -18, wenn er am Feld war, und traf 7 von 17 Feldversuchen.

Später hatte er auf der Pressekonferenz Tränen in den Augen, als er sagte, er habe jemanden verloren. Er beantwortete zwei Fragen, bevor er den Presseraum verließ. Später wurde bekannt, dass seine Großmutter nur wenige Stunden vor dem Spiel, am Dienstag, in Frankreich gestorben war.

Wembanyama hat seitdem viel Unterstützung von den Fans erhalten, viele erinnern daran, dass er trotz seiner Dominanz im Team erst 21 Jahre alt ist. Und trotz des persönlichen Verlusts spielte er weiterhin ein solides Spiel, weit entfernt von seinen besten Leistungen, aber Wembanyama hat sich auch gerade von einer Leistenverletzung erholt, die ihn zwölf Spiele lang außer Gefecht setzte.