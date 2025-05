Víctor Valdés gibt nach nur vier Spielen seinen Trainerjob beim Viertligisten ab

HQ

Der Charakter von Víctor Valdés zeigt sich auch in seinem nun abgeschlossenen Projekt. Es sah so aus, als würde sich der Torhüter bei Real Ávila, einem Viertligisten in Spanien, etablieren, um den Verein in die Primera RFEF aufzusteigen, aber nach dem Rückschlag, den Aufstieg nicht geschafft zu haben, hat er den Verein verlassen, um eine neue Herausforderung zu suchen, die er sucht.

Das Abenteuer des katalanischen Trainers in Kastilien war nur von kurzer Dauer, vier Spiele, um genau zu sein, zwei in der regulären Phase und zwei für den Aufstieg in die dritte Liga des spanischen Fußballs. Es scheint, dass die Leitung des Clubs Avila mit seiner Arbeit zufrieden war, obwohl er nicht aufgestiegen ist.

Die Entlassung des Trainers wurde durch einen Brief an den Vorstand mitgeteilt, der auf X zum Ausdruck brachte, dass Valdés den Verein auf eigene Faust verlassen wolle . Die Mannschaft hat mitgeteilt, dass dies für alle im Verein eine Überraschung war, die zunächst Ungläubigkeit und Erstaunen verspürten, aber die Entscheidung des Trainers, der einen Vertrag für eine weitere Saison hatte, respektierten.

Nach Informationen von Diario Sport wollte der ehemalige Torhüter der Blaugrana Real Ávila verlassen, unabhängig davon, ob sie den Aufstieg erreichen oder nicht. Es scheint, als hätte er sich "etwas Professionelleres" erhofft, und der spanische Fußball in der vierten Liga hat ein sehr begrenztes Budget.

Darüber hinaus verlässt auch Joan Farias, der Valdés nach vier Jahren Inaktivität davon überzeugte, auf die Bank zurückzukehren, Real Ávila, so dass der kastilische Klub ohne zwei wichtige Figuren in seiner Struktur dasteht.

Glauben Sie, dass Valdés noch eine Chance bekommen wird?