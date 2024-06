Silent Hill 2 Remake wird nicht kampforientiert sein oder standardmäßige visuelle Hilfsmittel haben

HQ

Die Sommer-Event-Saison begann letzte Woche mit der State of Play-Übertragung von PlayStation, bei der wir einen neuen Trailer für Silent Hill 2 Remake zu sehen bekamen. Auf dieses Sony-Event folgte Konamis Silent Hill Transmission, das der Enthüllung der neuen Version ihres beliebtesten Horrorspiels gewidmet war, bei dem wir einen detaillierten Einblick in das Kampfsystem, die Objektinteraktion und das Design der Umgebung, der Charaktere und des Nebels erhielten.

Aber es ist noch ein langer Weg bis zum 8. Oktober, wenn das Spiel für PS5 und PC veröffentlicht wird, also gab der Produzent der Serie Hajime Okamoto der Famitsu ein Interview, in dem er einige interessante Fakten über die Entwicklung des Titels enthüllte und was wir über das hinaus erwarten sollten, was wir bisher gesehen haben.

Zunächst erzählt Okamoto von den kreativen Unterschieden zwischen der Vision, die Akira Yamaoka und Masahiro Ito in diese neue Version des Spiels einbringen wollten, indem sie Teile der Geschichte änderten, und denen von Bloober Team, das sagte, es sei am besten, dem Originalspiel treu zu bleiben.

"Schließlich wollen Spieleentwickler nicht das Gleiche wiederholen, was sie geschaffen haben. Sie wollen nicht, dass die Leute das Gleiche genießen. Ich denke also, dass es viele Teile gab, die sie im Remake drastisch ändern wollten (...) Aber am Ende war das Remake dank der Meinungen des Bloober-Teams, das auch große Fans des Originals sind, sehr respektvoll gegenüber dem Original."

Es gibt auch große Änderungen am Design, wie James sich in der Stadt Silent Hill bewegen und mit ihr interagieren wird, da die Benutzeroberfläche viel übersichtlicher sein wird und die Karte geändert wurde, die jetzt ein greifbares Element im Spiel und keine Menüoption mehr ist. Und im Gegensatz zu anderen aktuellen Titeln wird es keine Anleitung zu den Gegenständen geben, mit denen James interagieren kann (keine "gelbe Farbe").

"Die Gegenstände leuchten nicht einmal, und der Ort und die Beleuchtung lassen den Spieler wissen, dass der Gegenstand da ist. In einigen Fällen kann es auch in der Bewegung deutlich sein. Wenn die grafische Dichte jedoch hoch ist, verschmelzen Hintergrund und Elemente unweigerlich miteinander, was es schwierig macht, Teile zu finden (...) Natürlich kann dies optional auch geändert werden."

"Ich möchte jedoch, dass Sie sicher sein können, dass es keine sogenannte "gelbe Farbe" geben wird, die die Spieler leitet (lacht)."

Abschließend möchte Okamoto betonen, dass das Spiel seinem Horror-Genre treu bleibt und nicht mit einem Action-Titel vergleichbar sein wird, wie viele beim Anschauen des ersten Trailers befürchtet haben.

"Die Remake-Version hat die Kampfelemente bis zu einem gewissen Grad erhöht, so dass es als Actionspiel Spaß macht, und ich denke, das ist der Schlüssel, um neue Fans für die Serie zu gewinnen (...) Allerdings haben wir es nicht so schwierig gemacht, dass die Feinde zu stark sind, was es zu einer Horrorgeschichte macht."

Was haltet ihr von den Änderungen und Ähnlichkeiten in Silent Hill 2 Remake, und werdet ihr am 8. Oktober in den Nebel treten?