Vergiss Microsoft Gaming, jetzt dreht sich alles um Xbox

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Seit Asha Sharma vor zwei Monaten das Ruder übernommen hat, läuft das Xbox-Team wirklich auf Hochtouren. Noch am Donnerstagabend erfuhren wir, dass die exklusiven Spielveröffentlichungen wieder anstehen, und es wurde auch bestätigt, dass Xbox bei Microsoft eine größere Bedeutung erhalten wird.

Eine konkrete Folge davon ist, dass die Marke Microsoft Gaming nun eingestellt wird und sie wieder eine eigene Xbox-Division wird. In einem ausführlichen Beitrag auf Xbox Wire schreiben Xbox-Chefin Asha Sharma und Chief Content Officer Matt Booty selbstkritisch, dass "wir Arbeit zu tun haben" und führen fort, dass "die Spieler frustriert sind", bevor sie später konkrete Maßnahmen darlegen:

"Um unseren Masterplan zu erreichen, muss sich unsere Arbeitsweise verändern. Unsere beste Arbeit entsteht, wenn der Full Stack zusammenkommt. 'Microsoft Gaming' beschreibt unsere Struktur, aber nicht unsere Ambition. Also kehren wir zu unserem Ausgangspunkt zurück und ändern den Namen unseres Teams.

Wir sind Xbox."

Ein weiterer Aspekt, den mehrere Xbox-Manager seit über einem Jahr betonen, ist, dass das kommende Projekt Helix "in der Performance führen wird und Ihre Konsolen- und PC-Spiele spielen wird." Sie streben außerdem an, "komfortable, persönliche, leistungsstarke Accessoires zu führen", und insgesamt deutet dies darauf hin, dass es eine teure Generation sein könnte.

Auch wenn das sicherlich der Fall sein wird, da Komponentenknappheit alles andere unmöglich macht, schreiben Sharma und Booty immer noch, dass "Xbox erschwinglich gebaut wird." Auch wenn es unmöglich ist, das konkret zu sagen, scheint es dem Gerücht zumindest etwas Glaubwürdigkeit zu verleihen, dass Project Helix wie ein 3.000-Dollar-PC laufen wird, aber zwischen 1.200 und 1.500 Dollar kosten wird.

Da Microsoft diese PC-Konsole vollständig kontrolliert, kann es nach dem Start durch Abonnements, Zubehör und ähnliche Angebote Einnahmen sichern. Sie müssen auch nicht die gleiche Gewinnmarge bei der Hardware erzielen wie ein reiner Hardwarehersteller. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass er als modularer PC gebaut wird, sondern stattdessen über eine maßgeschneiderte APU, festen RAM-Layout, integriertes Energiemanagement und ein günstiges, kompaktes Kühlsystem verfügen wird. Wie niedrig Microsoft den Preis senken kann, bleibt abzuwarten, aber es ist zumindest ermutigend, dass dies ein Faktor ist, den sie in Betracht ziehen.

Der lange Beitrag enthält außerdem weitere Maßnahmen und Ziele, wie zum Beispiel "Gen9 als gesunde und hochwertige Basis stabilisieren" und ein "starkes Ökosystem, das Auswahl und Reichweite erweitert." Kurz gesagt, das sind ziemlich ehrgeizige Pläne, die darauf hindeuten, dass sie eine leistungsstarke, beliebte und vielseitige Xbox-Generation anstreben.

Sie schließen mit der Anerkennung, dass es eine schwierige Zeit für Xbox-Fans war, und sagen, dass sie gezwungen waren, sich selbst zu einiger Selbstkritik zu stellen:

"Wir müssen ehrlich sein, wo wir stehen. Wir sind Herausforderer, und um diesen Moment zu meistern, erfordert es Tempo, Energie und ein Maß an Selbstkritik, das sich eigentlich unangenehm anfühlen sollte."

Hoffentlich sehen wir mehr von Project Helix auf der Xbox Games Showcase am 7. Juni oder rechtzeitig zur Xbox-25-Jubiläumsfeier im November.