Xbox bestätigt, dass exklusive Spiele zurückkehren werden

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Asha Sharma war seit ihrer Ablösung von Phil Spencer als Leiter der Microsoft-Spieleabteilung Anfang dieses Jahres sehr beschäftigt. Sie sagte immer wieder die richtigen Dinge, hat aber auch begonnen, aktiv zu werden, indem sie Game Pass günstiger macht. Es ist durchaus verständlich, dass es auch Gerüchte gibt, dass Xbox wieder exklusive Spiele produziert, da viele darum gebettelt haben. Jetzt sieht es so aus, als würde es tatsächlich passieren.

Matt Booty und Asha Sharma haben heute eine lange Nachricht an jeden Xbox-Mitarbeiter gesendet, und sie ist voller Details darüber, wie sich unter ihrer Führung die Dinge verändern und besser werden werden. Sie geben zu, dass "neue Feature-Drops auf der Konsole seltener vorkommen. Unsere Präsenz auf dem PC ist nicht stark genug. Die Preise werden für die Leute immer schwieriger, Schritt zu halten. Und Kernerlebnisse wie Suche, Entdeckung, Social Media und Personalisierung wirken immer noch zu fragmentiert. Entwickler und Publisher fordern auch mehr: bessere Tools, bessere Einblicke" und dass all diese Dinge in Zukunft verbessert werden.

Nach all diesen konkreteren Beispielen erhalten wir folgenden Hinweis:

"Unterwegs werden wir unseren Ansatz zu Exklusivität, Windowing und KI neu bewerten und mehr teilen, während wir lernen und entscheiden."

Nicht gerade etwas, das jemand ohne Grund schreibt, wenn man weiß, dass die eifrigsten... eifrigsten Fans wirklich wieder exklusive Xbox-Spiele wollen, daher wird es interessant sein zu sehen, wann das passiert und welches Spiel die offizielle Rückkehr zu den Exklusivtiteln markiert.

Glaubst du, dass Xbox vor oder nach dem Start von Project Helix, ihrer Next-Gen-Maschine, zu Exklusivtiteln zurückkehren wird?