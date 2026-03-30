Microsoft bestätigt sein Sommer-Event: Die Xbox Games Showcase 2026 findet am 7. Juni statt

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Wir sind gerade erst in den Frühling eingetreten und auf den Sommer umgestiegen, und Microsoft möchte, dass wir uns für die Konferenzen begeistern, die viele der großen Unternehmen noch an den Tagen abhalten, an denen die E3 in Los Angeles stattfand. Obwohl diese Konferenzen nun von Geoff Keighleys SGF geleitet werden, hat Xbox bestätigt, dass die Xbox Games Showcase 2026 am 7. Juni um 18:00 Uhr BST/19:00 CEST stattfinden wird, mit großen Ankündigungen sowohl von Xbox Games Studios als auch von deren Partnern weltweit.

Dieses Ereignis wird unmittelbar von einem Gears of War: E-Day Direct gefolgt, was offensichtlich bestätigt, dass der nächste Teil der Coalition-Reihe – ein Prequel zur Hauptserie – während des E-Day spielt. Wie Xbox in einer Pressemitteilung und über Xbox Wire berichtet, werden wir neues Gameplay und Details direkt vom Entwicklerteam des Spiels erhalten.

2026, wie wir alle wissen, markiert das 25-jährige Jubiläum des Starts der ersten Xbox, daher sind wir zuversichtlich, dass es eine spannende Konferenz wird, besonders nach den jüngsten Veränderungen im Xbox-Führungsteam. Microsoft kündigte außerdem an, dass dieses Jahr das Xbox Fan Fest zurückkehren wird, ein Treffen mit Spielern in Los Angeles, um die Marke und ihre Titel aus der Geschichte zu feiern.

Welche Überraschungen denkst du, hat der grüne Gaming-Riese dieses Jahr für uns bereit?