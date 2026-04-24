Gerücht: Next Xbox strebt 3.000 US-Dollar PC-Leistung zu einem Bruchteil des Preises an

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Microsoft strebt Berichten zufolge mit der nächsten Xbox die Stars an, die (Gerüchten) eine Leistung liefern wird, die mit einem High-End-Gaming-PC mit etwa 30.000 Kronen vergleichbar ist. Aber natürlich zu einem deutlich niedrigeren Preis.

Diese Informationen stammen von Moore's Law Is Dead, das in seinem neuesten Podcast erklärte, wie Project Helix im Grunde ein "High-End-PC" ist, der als Konsole verpackt ist. Unter der Haube soll Microsoft eine eigens entwickelte APU von AMD verwenden, die auf der RDNA-5-Architektur basiert und potenziell eine wahnsinnige Menge an Leistung liefern könnte.

Was den Preis angeht, soll Helix irgendwo zwischen 1.000 und 1.500 Dollar kosten. Es wird also sicherlich nicht billig sein, aber wenn es tatsächlich auf dem gleichen Niveau wie ein Computer liefern kann, der zwei- bis dreimal so teuer ist? Nun, dann wird die Konsole wie ein echtes Schnäppchen erscheinen. Es ist ein mutiges Ziel, falls es sich als wahr herausstellt.

Was denkst du, kann Microsoft das schaffen?