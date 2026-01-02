Venus Williams erhält Wildcard-Einladung für die Australian Open, älteste Spielerin beim Grand Slam

HQ

2026 ist das Jahr des Comebacks von Venus Williams, 45, der Siegerin von sieben Grand Slams, die ein Jahr lang inaktiv war, 2024 nur zwei Spiele bestritt und 2023 zum letzten Mal gewann. Williams kehrte zurück, indem er eine Wildcard-Einladung zu Indian Wells erhielt, und gewann schließlich ein Einzelmatch beim Washington Open im August. Später verlor sie in der ersten Runde bei den US Open.

Es wurde bekannt gegeben, dass Venus Williams, die weltweit auf Platz 148 steht, eine Wildcard-Teilnahme für die Australian Open 2026 erhalten hat und diese angenommen hat, womit sie mit 45 Jahren die älteste weibliche Spielerin ist, die beim Australian Grand Slam antrat, und damit Kimiki Date, die 2015 44 war, übertrifft.

Ihr letzter Auftritt bei den Australian Open war 2021, als sie in der zweiten Runde gegen Sara Errani verlor.

"Ich freue mich, wieder in Australien zu sein, und freue mich darauf, im Sommer zu starten. Ich habe dort so viele unglaubliche Erinnerungen gesammelt und bin dankbar für die Gelegenheit, an einen Ort zurückzukehren, der meiner Karriere so viel bedeutet hat", sagte Williams in einer Stellungnahme.

Venus Williams gewann die Australian Open nie, erreichte aber zweimal das Finale, 2003 und 2017, ihre älteste Grand-Slam-Finale. Ihre sieben Grand-Slam-Siege waren fünf in Wimbledon und zwei bei den US Open zwischen 2000 und 2008.

Vor den Australian Open wird Venus Williams ebenfalls als Wildcard bei einem weiteren Turnier in Australien, dem Hobart International, zusammen mit Emma Raducanu auftreten. Freust du dich auf die Tennissaison 2026?