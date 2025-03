Vampire Survivors kündigt sein bisher größtes kostenloses Update für den nächsten Monat an

HQ

Vampire Survivors Entwickler Poncle hat seine Fans mit der Ankündigung überrascht, dass das nächste große Update für das beliebte Roguelike bereits im März 2025 erscheinen wird. Es könnte das bisher größte sein, sagt das Studio.

Die Nachricht kam mit einer offiziellen Ankündigung über Steam am 13. März. "Unser letztes Inhaltsupdate war im Oktober letzten Jahres mit Ode to Castlevania", heißt es in der Pressemitteilung. "Wir waren besessen davon, so viele Charaktere, Waffen und Referenzen wie möglich hinzuzufügen. Das hat einige unserer Content-Pläne verzögert, aber wir wollen sicherstellen, dass sich die Erweiterung lohnt."

Das Update wird völlig kostenlos erscheinen und auf allen Plattformen verfügbar sein. Die schlechte Nachricht ist für Nintendo Switch-Spieler, die darauf warten müssen, dass die Cross-Save-Funktion für ihre Konsole verfügbar ist. Die gute Nachricht ist, dass die Hinzufügung des Online-Modus im Laufe des Jahres beschleunigt wird.

Mit dieser Veröffentlichung bleibt Vampire Survivors eines der süchtig machendsten Spiele für Roguelike-Fans. Wenn Sie es noch nicht ausprobiert haben, empfehlen wir Ihnen, dies mit diesem Update zu tun.