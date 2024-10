Vampire Survivors bekommt einen "Traum wird wahr"-DLC in Ode to Castlevania

HQ

Vampire Survivors ist ein herausragendes Spiel, das unweigerlich Erinnerungen an Castlevania weckt, während man sich durch die Horden untoter Gegner kämpft. Selbst der Entwickler, Luca Galante, hat zugegeben, dass er sich stark von dieser Serie inspirieren ließ.

Also, nach langer Zeit, haben wir jetzt eine Ode an Castlevania DLC für Vampire Survivors. Ab dem 31. Oktober erhaltet ihr 40 neue Waffen, 20 neue Charaktere und eine riesige Bühne, auf der ihr sie alle einsetzen könnt.

"Dies ist kein Standard-DLC-Paket. Dies ist eine Feier dieser historischen Spielserie, ein unglaublicher Moment, in dem sich der Kreis schließt, in den wir all unsere Energie investiert haben, die wir aufbringen konnten, und noch mehr!", schreibt Galante in einem Steam-Post.

Dieser DLC hat seinen Preis, aber wenn man die Menge an hinzugefügten Inhalten bedenkt, scheint er fair genug zu sein. Das Ode to Castlevania-Paket kostet Sie £3/ €4. Das ist der gleiche Preis wie das gesamte Spiel, aber für den Preis von beidem verpasst man im Grunde einen einzigen Kaffee.