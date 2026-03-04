Valtteri Bottas wird die F1-Saison 2026 mit einer Strafe von vor 15 Monaten beginnen.

HQ

Valtteri Bottas, der 36-jährige finnische Fahrer, der in dieser Saison mit Sergio Pérez für sein Cadillac-Debüt in der Formel 1 startet, das an diesem Wochenende in Australien beginnt, wird eine Strafe für ein Vergehen absitzen, das im Dezember 2024 während des Großen Preises von Abu Dhabi begangen wurde, in seinem letzten Rennen mit Sauber (jetzt Audi). Seine Manöver führten dazu, dass Kevin Magnussen hinter Bottas verunglückte. Magnussen konnte zwar weitermachen, aber Bottas musste das Rennen aufgeben und erhielt zudem eine Fünf-Start-Sperre, wodurch er fünf Strafpunkte in seiner Lizenz verlor.

Da Bottas in der Saison 2025 nicht fuhr, blieb die Sanktion dort hängen... bis jetzt, 15 Monate später, als Bottas kurz davor steht, eine neue Saison mit einem neuen Team zu beginnen. Trotz all der seitdem verbrachten Zeit gilt die FIA-Sanktion weiterhin, und deshalb wird er das Rennen mit einer Fünf-Starter-Strafe starten.

Motorsport erklärt, dass die FIA die Regeln geändert hat und nun die Starterstrafen für das folgende Rennen nach 12 Monaten aufgehoben werden. Die Regel galt jedoch nicht rückwirkend, sodass Bottas die Strafe weiterhin absitzen muss. Zum Glück für ihn wurden die fünf Punkte seines Führerscheins, die er an diesem Tag verloren hatte, zwölf Monate später wiederhergestellt.