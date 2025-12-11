Valentin Vacherot gewinnt die Auszeichnung Breakthrough of the Year nach seinem historischen Masters-1000-Titel

HQ

Die ATP Awards werden auch diese Woche weiterhin verliehen, und nur wenige waren so vorhersehbar wie Valentin Vacherot, der den Durchbruch des Jahres gewann. Der 27-jährige Monegasse, Gewinner der Rolex Shanghai Masters 2025, erhält die Auszeichnung nach seinem historischen Sieg beim Masters 1.000, wo er erst in seinem 27. Tour-Match den prestigeträchtigen Titel gewann... und besiegte damit seinen Cousin Arthur Rinderknech.

Vacherot war im August 2025 außerhalb der Top 250. Er trat als Wildcard als Wildcard in die Shanghai Masters ein und war auf Platz 204 der Welt... und eine Woche später belegte er den 40. Platz der Welt, nachdem er seinen ersten Titel gewonnen hatte, indem er Novak Djokovic, Tallon Griekspoor und Holger Rune besiegte. Er wurde der am niedrigsten platzierte ATP Masters 1000-Champion der Geschichte und wird 2026 auf Platz 31 der Welt beginnen.

Vacherots unglaubliche Erfolgsgeschichte und historische Leistung brachten ihm den Preis vor den anderen Nominierten Jack Draper, Joao Fonseca und Jakub Mensik ein: "All diese Arbeit kam im Oktober in Shanghai und Paris ein wenig ans Licht, und jetzt habe ich meine höchste Platzierung. Ich bin wirklich glücklich, den Preis gewonnen zu haben, und hoffe, dass dies in den kommenden Jahren viele weitere bringt", sagte Vacherot.

ATP verleiht diese Woche alle Auszeichnungen. Zuvor wurde bekannt gegeben, dass Carlos Alcaraz den Stefan Edberg Sportsmanship Award gewonnen hatte und Andrey Rublev den Arthur Ashe Humanitarian Award erhielt.