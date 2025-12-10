Carlos Alcaraz gewinnt zum zweiten Mal den Stefan Edberg Sportsmanship Award

HQ

Carlos Alcaraz hat zum zweiten Mal im Rahmen der ATP Awards den Stefan Edberg Sportsmanship Award gewonnen, die im Laufe der Woche bekannt gegeben werden. Der Spanier beendete das Jahr als Weltranglistenerster und gewann acht Trophäen, darunter zwei Majors, Wimbledon und US Open, mit einer Sieg-Niederlagen-Bilanz von 71/9 – ein persönlicher Rekord, der in Zukunft schwer zu übertreffen sein dürfte.

Alcaraz beeindruckt jedoch mit 22 Jahren nicht nur mit seinem Tennis, sondern auch mit seiner Klasse und seinem Sportsgeist, was ihm zum zweiten Mal den ATP Award eingebracht hat. Zu den früheren Siegern zählen Grigor Dimitrov 2024, Casper Ruud 2024, Rafa Nadal fünfmal und Roger Federer 13-mal.

In dieser Saison pfiff Alcaraz sogar ein Foul gegen sich selbst. Das geschah während eines Roland-Garros-Matches gegen Ben Shelton: Alcaraz bekam einen Punkt, sagte aber sofort dem Schiedsrichter, dass er den Griff am Schläger verloren habe, bevor er den Ball berührte – eine Situation, in der dem Gegner ein Punkt zugesprochen wird. "Ich habe den Schläger geworfen", sagte er, und der Punkt wurde an Shelton übergeben. Nach dem Match (das er gewann) sagte Alcaraz, er hätte sich "schuldig" gefühlt, wenn er nichts dazu gesagt hätte.