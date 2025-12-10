Andrey Rublev erhält den Arthur Ashe Humanitarian Award für seine Stiftung zur Unterstützung von Kindern mit schweren Krankheiten

HQ

Andrey Rublev, 28-jähriger russischer Tennisspieler, Gewinner von 17 ATP-Einzeltiteln, der mit Platz 5 (derzeit 16.) einen Karrierehöchststand erreichte und zehnmal das Grand-Slam-Viertelfinale erreichte, erhielt dank seiner Arbeit an der Andrey Rublev Stiftung, die im März 2024 gegründet wurde, den Arthur Ashe Humanitarian Award von ATP.

Die Stiftung, die seit 2025 gewachsen ist, hilft Familien mit Kindern mit schweren Erkrankungen, Ressourcen und Unterstützung zu erhalten. Die Stiftung kündigte eine Partnerschaft mit einem Kinderkrankenhaus in Rom an, und der Spieler besuchte die Patiens und traf sich mit dem Personal. "Es gibt so viele Kinder, die finanzielle Unterstützung für kritische medizinische Bedürfnisse benötigen, und ihnen helfen zu können, ist für mich ein großes Privileg", schrieb Rublev auf seiner Website.

Er hat außerdem an einer ATP-Dokumentation, Breaking Back, über psychische Gesundheit teilgenommen, in der Top-Tennisspieler offen über ihre persönlichen Schwierigkeiten sprechen, und er nahm zusammen mit Casper Ruud an einem Panel über psychische Gesundheit bei Tennis Canada vor den Toronto Open teil.

"Ich freue mich wirklich, den Arthur Ashe Humanitarian Award gewonnen zu haben. Wir arbeiten wirklich hart daran, unsere Stiftung zu verbessern. Wir lernen, es ist etwas Neues für uns. Es sind erst zwei Jahre vergangen, also bedeutet es viel, diesen Preis zu gewinnen. Wir werden die Stiftung weiter ausbauen und bessere und mehr Dinge tun. Vielen Dank", fügte der Spieler nach Erhalt der Auszeichnung in einem Video hinzu.

Frühere Preisträger des Arthur Ashe Humanitarian Award

Frühere Preisträger der Auszeichnung sind unter anderem Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Andre Agassi, John McEnroe und Arthur Ashe, der die Auszeichnung 1992 erhielt, ein Jahr vor seinem Tod an HIV. Der Gewinner des Vorjahres, der Österreicher Dominic Thiem, der ebenfalls 2024 in den Ruhestand ging, erhielt die Auszeichnung für sein Engagement für Nachhaltigkeit.