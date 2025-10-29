Valentin Vacherot baut seine Dominanz über Rinderknech aus und zieht in Paris in die dritte Runde ein

HQ

Valentin Vacherot hat seinen Cousin Arthur Rinderknech besiegt und in der zweiten Runde (Runde der letzten 32) beim Paris Masters gewonnen. Wieder musste Vacherot einen Rückstand aufholen, nachdem der erste Satz im Tiebreak mit 11:9 endete, doch der 26-jährige Monegasse dominierte und gewann die folgenden Sätze mit 6:3, 6:4.

Es ist eine Wiederholung des Finales der Shanghai Masters, bei dem die beiden Spieler Rivalen mit einem viel höheren Ranking besiegten, und es war am Ende Vacherot, der sich die Krone aufsetzte und von Platz 204 der Welt auf Platz 40 der Welt sprang.

Vacherot baut seinen ungeschlagenen Rekord bei Masters-1.000-Events aus und wird morgen in der dritten Runde auf Cameron Norrie treffen, nachdem Carlos Alcaraz gestern verloren hat. Sein nächster Rivale nach Norrie wäre Felix Auger-Aliassime oder Daniel Altmaier. Auf seiner Seite der Tabelle wurde heute ein weiterer Favorit, Casper Ruud, besiegt, was Vacherot zu einem weiteren Titel verhelfen könnte... mit Jannik Sinner weiterhin als Favorit.