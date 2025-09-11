Usain Bolt glaubt, dass er seinen eigenen 100-m-Weltrekord mit den neueren Spikes hätte verbessern können

HQ

An diesem Wochenende beginnen die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025. Wird jemand in der Lage sein, einen neuen Weltrekord über 100 m aufzustellen? Unwahrscheinlich, denn der Rekord ist seit 2009 ungeschlagen, als Usain Bolt, der schnellste Mann der Geschichte, 100 Meter in 9,69 Sekunden lief und damit seinen eigenen Weltrekord von den Olympischen Spielen 2008 in Peking brach.

Der 39-jährige Bolt ging 2017 in den Ruhestand und wird an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 teilnehmen und vielleicht Medaillen überreichen. Bei einem Event in Tokio vor den Meisterschaften verriet er, dass er glaubt, schneller gelaufen zu sein, wenn er bessere Spikes gehabt hätte.

Es kommt nach einer Untersuchung von Puma, seinem Sponsor, die vorhersagte, dass Bolt es mit den neueren Schuhen in 9,42 Sekunden geschafft hätte. Es mag ein kommerzieller Stunt sein, aber Bolt hatte bereits darüber nachgedacht.

"Jemand, der nach meinem Rücktritt weitergemacht hat, war Shelly-Anne Fraser-Pryce und ich habe gesehen, was sie getan hat - sie wurde mit den Spikes schneller", erklärte Bolt (via Reuters). "Ich wäre wahrscheinlich viel schneller gelaufen, wenn ich weitergemacht hätte, und wenn ich gewusst hätte, dass die Spikes auf dieses Niveau gekommen wären, hätte ich es vielleicht getan, denn es wäre großartig gewesen, auf diesem Niveau zu konkurrieren und so schnell zu laufen."

Tokio wird die erste Senioren-Weltmeisterschaft für den "neuen Usain Bolt" sein

Der Rekord von Usain Bolt ist länger als Jim Hines 9,95 aus dem Jahr 1968 (seit 14 Jahren ungebrochen). Es gibt junge Konkurrenz, mit einem australischen Teenager, den Bolt selbst als "ein jüngeres Ich" beschrieb.

