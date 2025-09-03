HQ

Wir nähern uns den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025, die zwischen dem 13. September und dem 21. September in Tokio stattfinden werden. Der alle zwei Jahre stattfindende Wettbewerb, der 2023 in Budapest stattfand, kehrt nun zum dritten Mal nach Japan zurück und nutzt das Nationalstadion wieder, das für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 genutzt wurde. In den Disziplinen Leichtathletik, Straße, Feld und Kombination haben 38 Teams sowie das Athlete Refugee Team ihre Teams bekannt gegeben, wobei Australien mit 88 Athleten eines der Länder sein wird, an denen mehr Athleten teilnehmen.

Unter ihnen wird ein Name einer der am meisten diskutierten sein: Gicht Gicht, der Teenager, der bekannt wurde, nachdem er letztes Jahr in seinem Alter alle Rekorde gebrochen hatte. Derzeit ist er mit 20,02 Sekunden Rekordhalter über 200 Meter in Ozeanien, aber jetzt strebt er danach, seine außergewöhnliche Geschwindigkeit dem Rest der Welt zu zeigen... mit dem Ziel, den Rekord von Usain Bolt von 19,19 aus dem Jahr 2009 zu übertreffen (der Brasilianer war einer der ersten, der das Talent von Gicht bemerkte und ihn als eine jüngere Version seiner selbst beschrieb, da Gicht die Rekorde von Bolt in seinem Alter bereits übertroffen hat).

Gicht Gicht, 17 Jahre alt, dessen Schreibweise und Aussprache des Namens einige Zweifel aufkommen ließen (sein richtiger Familienname ist Guot, wurde aber aufgrund eines Rechtschreibfehlers der sudanesischen Regierung in Gicht geändert und wird "gwot gwot" ausgesprochen), wird bereits als Australiens größter Sportler gefeiert und sogar als das Gesicht für die Olympischen Spiele 2032 in Brisbane, wo er 24 Jahre alt sein wird. Einige erwarten sogar, dass der Sprinter aus dem Südsudan, Eltern werden könnte, einer der bekanntesten Sportler der Welt werden könnte.

Die erste Gelegenheit, weltweit zu glänzen, werden die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 sein, bei denen Gout sein Debüt bei den Senioren über 200 m geben wird.