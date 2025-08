HQ

Laut den israelischen Medien The Jerusalem Post und The Times of Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Entscheidung getroffen, den Befehl zur Einnahme des gesamten Gazastreifens zu erteilen. Die Nachricht wurde von der finnischen YLE berichtet.

Diese bevorstehende Besetzung umfasst auch Gebiete, in denen die verbleibenden Geiseln festgehalten werden. Das Büro des Premierministers überbrachte eine Botschaft an den Stabschef der IDF, Generalleutnant Eyal Zamir, und die Botschaft war ziemlich unverblümt und klar.

"Wenn Ihnen das nicht passt, dann sollten Sie zurücktreten."

Am Dienstagmorgen wurde auch mitgeteilt, dass es ein dringendes Treffen über Gaza und die verbleibenden Geiseln geben wird, und dass "der Premierminister alle verfügbaren Optionen für die nächsten Schritte in Betracht zieht".

Die Hamas hat eine Erklärung zu den Berichten über die bevorstehende israelische Besatzung abgegeben. Kurz gesagt, es wird ihre Entscheidungen nicht beeinflussen.

"Israels Drohungen wiederholen sich, sind wertlos und haben keinen Einfluss auf unsere Entscheidungen."