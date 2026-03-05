UEFA sperrt Galatasaray, Fans dürfen nicht nach Anfield im Liverpool-Spiel gehen

HQ

Liverpool wird am 18. März das Rückspiel der Achtelfinalen der Champions League gegen Galatasaray ausrichten, und die Fans der türkischen Mannschaft dürfen nicht nach Anfield reisen, um ihre Mannschaft zu sehen, da die UEFA das Team wegen Gegenstände werfen, Feuerwerkskörper anzündet und Unruhen verursacht hat in der vergangenen Woche in Turin im Spiel gegen Juventus.

Die Auseinandersetzungen während des Spiels in der vergangenen Woche führten dazu, dass ein Mann und seine Tochter durch Feuerwerkskörper von Galatasaray verletzt wurden, das direkt auf Juventus-Fans gerichtet war. Infolgedessen hat die UEFA dem Team den Verkauf von Tickets an Fans verboten und sie mit einer Geldstrafe von 40.000 Euro belegt.

Galatasaray sagte, sie würden gegen die Entscheidung bei der UEFA Berufung einlegen. Die erste Runde des achtelfinalen K.o. findet am Dienstag, den 10. März, um 17:45 Uhr MEZ, 18:45 GMT in Istanbul statt.

Galatasaray, Spitzenreiter der Super Lig in der Türkei, besiegte ein zehnköpfiges Juventus in der Verlängerung, obwohl das italienische Team fast ein Comeback in den Champions-League-Playoffs schaffte. Victor Osimhen und Alper Yilmaz erzielten in der Verlängerung ein Gesamtergebnis von 7:5.