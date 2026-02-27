Termine und Uhrzeiten bestätigt für die Champions-League-Runde der letzten 16 im März

HQ

Die Zeiten für die achtelletzten Spiele der UEFA Champions League wurden nur wenige Stunden nach der Auslosung bestätigt, die heute Morgen stattfand. Wenn Sie sich fragen, wann Sie Duelle wie PSG gegen Chelsea, Newcastle gegen Barcelona, Atlético Madrid gegen Tottenham, Bodo/Glimt gegen Sporting oder, überraschender, Real Madrid gegen Manchester City sehen können, können Sie sie in Ihren Kalender eintragen:

Champions-League-Achtelfinale:

Erste Etappe – Dienstag, 10. März:



Galatasaray gegen Liverpool: 18:45 CET, 17:45 GMT



Newcastle gegen Barcelona: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Atleti gegen Tottenham: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Atalanta gegen Bayern: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Erste Etappe – Mittwoch, 11. März:



Bayer Leverkusen gegen Arsenal: 18:45 CET, 17:45 GMT



PSG gegen Chelsea: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Bodo/Glimt gegen Sporting: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Real Madrid gegen Manchester City: 21:00 MET, 20:00 GMT



Rückspiel: Dienstag, 17. März:



Sporting gegen Bodo/Glimt: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea gegen PSG: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City gegen Real Madrid: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Arsenal gegen Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT



Rückspiel: Mittwoch, 18. März:



Barcelona gegen Newcastle: 18:45 MEZ, 17:45 GMT



Tottenham gegen Atleti: 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool gegen Galatasaray: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Bayern gegen Atalanta: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Das Unentschieden am Freitag schien einen klaren Sieger zu haben, Arsenal, da sie fast 30 % Chance auf den Titel haben... Denn ihre Rivalen sind zumindest bis zum Halbfinale – auf dem Papier viel leichter als andere Teams. Wenn wir Optas Statistiken berücksichtigen, wird das Finale Arsenal gegen Bayern sein. Wer wird Ihrer Meinung nach die Champions League 2026 gewinnen?