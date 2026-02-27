Termine und Uhrzeiten bestätigt für die Champions-League-Runde der letzten 16 im März
Die Termine und Uhrzeiten für die Champions-League-Spiele am 10./11. März und am 17./18. März wurden bekannt gegeben.
Die Zeiten für die achtelletzten Spiele der UEFA Champions League wurden nur wenige Stunden nach der Auslosung bestätigt, die heute Morgen stattfand. Wenn Sie sich fragen, wann Sie Duelle wie PSG gegen Chelsea, Newcastle gegen Barcelona, Atlético Madrid gegen Tottenham, Bodo/Glimt gegen Sporting oder, überraschender, Real Madrid gegen Manchester City sehen können, können Sie sie in Ihren Kalender eintragen:
Champions-League-Achtelfinale:
Erste Etappe – Dienstag, 10. März:
- Galatasaray gegen Liverpool: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Newcastle gegen Barcelona: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Atleti gegen Tottenham: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Atalanta gegen Bayern: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Erste Etappe – Mittwoch, 11. März:
- Bayer Leverkusen gegen Arsenal: 18:45 CET, 17:45 GMT
- PSG gegen Chelsea: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Bodo/Glimt gegen Sporting: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Real Madrid gegen Manchester City: 21:00 MET, 20:00 GMT
Rückspiel: Dienstag, 17. März:
- Sporting gegen Bodo/Glimt: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Chelsea gegen PSG: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester City gegen Real Madrid: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Arsenal gegen Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
Rückspiel: Mittwoch, 18. März:
- Barcelona gegen Newcastle: 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- Tottenham gegen Atleti: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Liverpool gegen Galatasaray: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Bayern gegen Atalanta: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Das Unentschieden am Freitag schien einen klaren Sieger zu haben, Arsenal, da sie fast 30 % Chance auf den Titel haben... Denn ihre Rivalen sind zumindest bis zum Halbfinale – auf dem Papier viel leichter als andere Teams. Wenn wir Optas Statistiken berücksichtigen, wird das Finale Arsenal gegen Bayern sein. Wer wird Ihrer Meinung nach die Champions League 2026 gewinnen?