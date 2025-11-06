Gamereactor

Champions-League-Tabelle nach Runde 4: Nur drei Mannschaften gewannen alles

Das ist die Champions League - Ligaphase in der Mitte der Ligaphase.

Die Champions League hat nach dem ersten von zwei Spieltagen im November die Halbzeit der Ligaphase hinter sich. Wir sehen bereits, dass sich einige Mannschaften an der Tabellenspitze festigen, während andere ihre Qualifikation sehr erschwert haben: Nur vier Mannschaften sind ungeschlagen (drei von ihnen haben alles gewonnen), und es gibt acht Mannschaften, die noch kein Spiel gewonnen haben, darunter zwei mit null Punkten.

So sieht die Champions-League-Tabelle nach dem 6. November aus:


  1. Bayern: 12 Punkte

  2. Arsenal: 12 Punkte

  3. Inter: 12 Punkte

  4. Manchester City: 10 Punkte

  5. PSG: 9 Punkte

  6. Newcastle: 9 Punkte

  7. Real Madrid: 9 Punkte

  8. Liverpool: 9 Punkte

  9. Galatasaray: 9 Punkte

  10. Tottenham: 8 Punkte

  11. Barcelona: 7 Punkte

  12. Chelsea: 7 Punkte

  13. Sport: 7 Punkte

  14. Dortmund: 7 Punkte

  15. Qarabag FK: 7 Punkte

  16. Atalanta: 7 Punkte

  17. Atlético Madrid: 6 Punkte

  18. PSV: 5 Punkte

  19. Monaco: 5 Punkte

  20. Pafos: 5 Punkte

  21. Leverkusen: 5 Punkte

  22. Club Brügge: 4 Punkte

  23. Eintracht Frankfurt: 4 Punkte

  24. Napoli: 4 Punkte

  25. Marseille: 3 Punkte

  26. Juventus: 3 Punkte

  27. Athletic Club: 3 Punkte

  28. Union Saint-Gillois: 3 Punkte

  29. Bodo/Glimt: 2 Punkte

  30. Slavia Praha: 2 Punkte

  31. Olympiacos: 2 Punkte

  32. Villarreal: 1 Punkt

  33. Kopenhagen: 1 Punkt

  34. Kairat: 1 Punkt

  35. Benfica: 0 Punkte

  36. Ajax: 0 Punkte

Die fünfte Champions-League-Runde findet vom 25. bis 26. November statt, und zumindest Bayern oder Arsenal werden Punkte liegen lassen, wenn sie in London aufeinandertreffen. Weitere große Spiele sind Chelsea gegen Barcelona, Manchester City gegen Leverkusen, Atlético gegen Inter oder PSG gegen Tottenham.

