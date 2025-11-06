Champions-League-Tabelle nach Runde 4: Nur drei Mannschaften gewannen alles
Das ist die Champions League - Ligaphase in der Mitte der Ligaphase.
Die Champions League hat nach dem ersten von zwei Spieltagen im November die Halbzeit der Ligaphase hinter sich. Wir sehen bereits, dass sich einige Mannschaften an der Tabellenspitze festigen, während andere ihre Qualifikation sehr erschwert haben: Nur vier Mannschaften sind ungeschlagen (drei von ihnen haben alles gewonnen), und es gibt acht Mannschaften, die noch kein Spiel gewonnen haben, darunter zwei mit null Punkten.
So sieht die Champions-League-Tabelle nach dem 6. November aus:
- Bayern: 12 Punkte
- Arsenal: 12 Punkte
- Inter: 12 Punkte
- Manchester City: 10 Punkte
- PSG: 9 Punkte
- Newcastle: 9 Punkte
- Real Madrid: 9 Punkte
- Liverpool: 9 Punkte
- Galatasaray: 9 Punkte
- Tottenham: 8 Punkte
- Barcelona: 7 Punkte
- Chelsea: 7 Punkte
- Sport: 7 Punkte
- Dortmund: 7 Punkte
- Qarabag FK: 7 Punkte
- Atalanta: 7 Punkte
- Atlético Madrid: 6 Punkte
- PSV: 5 Punkte
- Monaco: 5 Punkte
- Pafos: 5 Punkte
- Leverkusen: 5 Punkte
- Club Brügge: 4 Punkte
- Eintracht Frankfurt: 4 Punkte
- Napoli: 4 Punkte
- Marseille: 3 Punkte
- Juventus: 3 Punkte
- Athletic Club: 3 Punkte
- Union Saint-Gillois: 3 Punkte
- Bodo/Glimt: 2 Punkte
- Slavia Praha: 2 Punkte
- Olympiacos: 2 Punkte
- Villarreal: 1 Punkt
- Kopenhagen: 1 Punkt
- Kairat: 1 Punkt
- Benfica: 0 Punkte
- Ajax: 0 Punkte
Die fünfte Champions-League-Runde findet vom 25. bis 26. November statt, und zumindest Bayern oder Arsenal werden Punkte liegen lassen, wenn sie in London aufeinandertreffen. Weitere große Spiele sind Chelsea gegen Barcelona, Manchester City gegen Leverkusen, Atlético gegen Inter oder PSG gegen Tottenham.