Champions-League-Tabelle nach Runde 4: Nur drei Mannschaften gewannen alles

Die Champions League hat nach dem ersten von zwei Spieltagen im November die Halbzeit der Ligaphase hinter sich. Wir sehen bereits, dass sich einige Mannschaften an der Tabellenspitze festigen, während andere ihre Qualifikation sehr erschwert haben: Nur vier Mannschaften sind ungeschlagen (drei von ihnen haben alles gewonnen), und es gibt acht Mannschaften, die noch kein Spiel gewonnen haben, darunter zwei mit null Punkten.

So sieht die Champions-League-Tabelle nach dem 6. November aus:



Bayern: 12 Punkte

Arsenal: 12 Punkte

Inter: 12 Punkte

Manchester City: 10 Punkte

PSG: 9 Punkte

Newcastle: 9 Punkte

Real Madrid: 9 Punkte

Liverpool: 9 Punkte

Galatasaray: 9 Punkte

Tottenham: 8 Punkte

Barcelona: 7 Punkte

Chelsea: 7 Punkte

Sport: 7 Punkte

Dortmund: 7 Punkte

Qarabag FK: 7 Punkte

Atalanta: 7 Punkte

Atlético Madrid: 6 Punkte

PSV: 5 Punkte

Monaco: 5 Punkte

Pafos: 5 Punkte

Leverkusen: 5 Punkte

Club Brügge: 4 Punkte

Eintracht Frankfurt: 4 Punkte

Napoli: 4 Punkte

Marseille: 3 Punkte

Juventus: 3 Punkte

Athletic Club: 3 Punkte

Union Saint-Gillois: 3 Punkte

Bodo/Glimt: 2 Punkte

Slavia Praha: 2 Punkte

Olympiacos: 2 Punkte

Villarreal: 1 Punkt

Kopenhagen: 1 Punkt

Kairat: 1 Punkt

Benfica: 0 Punkte

Ajax: 0 Punkte



Die fünfte Champions-League-Runde findet vom 25. bis 26. November statt, und zumindest Bayern oder Arsenal werden Punkte liegen lassen, wenn sie in London aufeinandertreffen. Weitere große Spiele sind Chelsea gegen Barcelona, Manchester City gegen Leverkusen, Atlético gegen Inter oder PSG gegen Tottenham.