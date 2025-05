Prince of Persia: Sands of Time Remake auf dem Weg, das Ende März 2026 erscheinen soll

HQ

Nach Jahren der Verzögerungen und Probleme scheint Ubisoft das Prince of Persia: The Sands of Time Remake endlich wieder auf Kurs gebracht zu haben. Die überarbeitete Version des Klassikers aus dem Jahr 2003 wird nun voraussichtlich vor April 2026 veröffentlicht.

Das Spiel, das ursprünglich von Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai entwickelt wurde, stand wegen des neuen Grafikstils in der Kritik, was einer der Gründe war, warum die Entwicklung im Jahr 2022 stattdessen auf Ubisoft Montréal verschoben wurde. Laut dem jüngsten Finanzbericht von Ubisoft soll das Spiel nun noch vor Ende des Geschäftsjahres 2025-2026 veröffentlicht werden, was eine Veröffentlichung bis Ende März nächsten Jahres bedeutet.

"Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025-26 wird von einem starken Backkatalog profitieren, der sich insbesondere auf Assassin's Creed Shadows und die Veröffentlichung von Siege X stützen wird, von dem erwartet wird, dass es die Nettobuchungen der Franchise, regelmäßige Partnerschaften sowie das folgende Line-up stark steigern wird: Anno 117: Pax Romana, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Rainbow Six Mobile und The Division Resurgence. Weitere Titel werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben."

Es ist jedoch noch unklar, ob der Schöpfer des Originals, Jordan Mechner, und der Synchronsprecher Yuri Lowenthal noch an dem Projekt beteiligt sind. Wir sollten bald mehr Informationen wissen, wahrscheinlich in Verbindung mit Summer Game Fest, wenn alles gut geht.

Freust du dich schon auf das Sands of Time Remake?