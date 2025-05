Über 670.000 Menschen nehmen an der Parade des FC Barcelona teil

HQ

Der FC Barcelona ist am vergangenen Donnerstag Meister geworden, zwei Spieltage stehen noch aus. Ein perfekter Abschluss für eine dominante Saison, in der Hansi Flick die Mannschaft revolutioniert und der extrem jungen Mannschaft Stil und Persönlichkeit verliehen hat, was zu drei nationalen Titeln (Liga, Copa, Supercopa) und einer hervorragenden Saison in der Champions League führte, die trotz des Ausscheidens nicht unbemerkt blieb.

Nach einer leeren Saison 2024 können sich die Culers zwei Jahre später über einen weiteren Meistertitel freuen, und 630.000 Menschen nahmen an den Feierlichkeiten in den Straßen Barcelonas teil. Die Parade fand am Freitagnachmittag statt und führte vom Spotify Camp Nou zum Arc de Triomf, wobei der Bus die drei in diesem Jahr gewonnenen Trophäen zeigte.

Man hatte das Gefühl, dass es nicht nur eine Feier der aktuellen Erfolge ist, sondern auch eine Bestätigung der Zukunft, mit Spielern, die dazu berufen sind, in den kommenden Jahren beim FC Barcelona Geschichte zu schreiben. 670.000 Menschen nahmen an den Feierlichkeiten teil, so wird geschätzt.