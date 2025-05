Flicks Cruyffismus-Stil bringt die LaLiga-Trophäe zurück nach Barcelona

HQ

Für viele Culers ist der 29. Mai 2024 der Tag, an dem sie in goldenen Buchstaben in die Geschichtsbücher des Clubs schreiben sollten. Sie fragen sich vielleicht, was dieses Datum kennzeichnet, und offensichtlich war es der Tag der offiziellen Präsentation von Hans-Dieter Flick beim Futbol Club Barcelona. Obwohl der deutsche Trainer eine schlechte Zeit in der deutschen Nationalmannschaft hatte, war er der Architekt einer der dominantesten Saisons in der deutschen und europäischen Geschichte. Der Gewinn eines Sechsfachs mit Bayern München war seine Visitenkarte für seinen Platz bei Barça.

Mit einer Spielweise, die an den reinsten "Cruyffismus" erinnert, hat sich der Trainer aus Heidelberg vom Henker zum Idol für die Blaugrana-Fans entwickelt, vom Trainer des 2:8 zum Sieger der Copa del Rey, des spanischen Supercups und der LaLiga und verpasste nur knapp das erste Champions-League-Finale seit zehn Jahren.

Die unglaublichen Torquoten von Lewandowski, Raphinha und Yamal

Flicks große Verwandlung ist die Mentalität und Fitness der Mannschaft, die eine hervorragende Leistung gezeigt hat, die sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels in 169 Toren in allen Wettbewerben niederschlug, nahe an den Zahlen der legendären MSN, die in den drei Saisons, in denen sie zusammen waren, 171 übertraf. Die besten Torschützen waren Lewandowski, Raphinha und Lamine Yamal: Die Blaugrana erzielten durchschnittlich 2,7 Tore pro Spiel. Lewandowski ist mit 40 Toren und drei Vorlagen der beste Torschütze; Yamal, das Juwel von La Masia, Autor von 17 Toren und 24 Assists, und schließlich, auf Ballon D'Or-Niveau, Raphael Dias Belloli, der zusammen 34 Tore und 25 Assists erzielte und 59 Torbeteiligungen ergab.

Aber was die Fans am meisten begeistert hat, ist die Fähigkeit, Widrigkeiten zu überwinden. Nach den ersten Monaten mit Toren gegen große Mannschaften folgte auf einen schlechten November ein katastrophaler Dezember, in dem sie acht Punkte hinter Real Madrid zurückfielen. Sie kamen nicht nur von einem Rückstand in der Liga zurück und gewannen ihn mit sieben Punkten Vorsprung, sondern auch in drei der vier Clasicos der Saison nach einem Rückstand und vereitelten alle Versuche der Blancos, eines ihrer Spiele zu gewinnen. Mit Beginn des Jahres 2025 gab Barça das Zünglein an der Waage und holte 46 von 48 Punkten, um die LaLiga mit fünf Niederlagen und Neuling Szczesny ungeschlagen zu besiegeln.

Sehr wenige Schatten in einer herausragenden Saison

Zusammenfassend ist es erwähnenswert, dass die Mannschaft mit Zweifeln begonnen hat, als sie im Gamper und im ersten Champions-League-Spiel gegen Monaco verlor, aber sie wussten, wie sie in den entscheidenden Momenten der Saison auftreten mussten. Wir hätten in ein paar Wochen über ein Champions-League -Finale sprechen können, aber eines der besten Spiele in der Geschichte des Wettbewerbs ging am Ende an Inter Mailand. Die Jugend der Mannschaft war den Routiniers mit vielen Minuten auf dem Buckel nicht gewachsen und Flick hielt die Mannschaft nicht fest, er wollte das 2:4 ausgleichen, das in der Verlängerung zum 4:3 wurde. Aber alle Ehre gebührt dieser Mannschaft, die drei nationale Wettbewerbe mit dem jüngsten Durchschnittsalter in der Geschichte der LaLiga für einen Meister gewonnen hat.

Hansi Flick hat bereits Interesse an einem weiteren Verbleib bekundet und Joan Laporta hat bestätigt, dass bereits eine Einigung erzielt wurde. Die Culers könnten nicht aufgeregter über die Nachricht sein, da sie den Hunger nach Titeln sehen, den das Team hat.

Herzlichen Glückwunsch an alle Culers!