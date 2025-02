Über 1700 Verbesserungen und Korrekturen zu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl hinzugefügt

HQ

Das ukrainische Action-Adventure S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl war von Anfang an ein Hit und verkaufte sich innerhalb von 48 Stunden eine Million Mal. Es sollte daran erinnert werden, dass es im Game Pass enthalten ist, so viele Leute haben es gespielt, ohne den Titel zu kaufen, und es ist auch nicht für Playstation 5 erhältlich, was es besonders beeindruckend macht.

Doch trotz durchweg guter Einschaltquoten gab es immer noch Bugs. GSC Game World arbeitete kurz nach der Veröffentlichung im November hart daran, so viele wie möglich zu reparieren, ließ dann aber seine Mitarbeiter eine große Weihnachtspause und sagte, dass sie später mit einem großen Update zurückkehren würden.

Und das ist jetzt passiert. Patch 1.2 enthält über 1700 "Verbesserungen und Fehlerbehebungen für alle Aspekte des Spiels: Balance, Orte, Quests, Blocker, Abstürze, Leistung, weitere A-Life 2.0-Fehlerbehebungen, was auch immer". Die Entwickler danken den Spielern für all die Hilfe, die sie erhalten haben, und sagen, dass sich die Community weiterhin mit ihnen in Verbindung setzen sollte, wenn sie ein Problem finden.

Sie können die vollständige Patch-Liste unter diesem Link lesen - und sich unseren Testbericht ansehen, wenn Sie mehr über S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl erfahren möchten. Es ist jetzt für PC und Xbox Series S/X erhältlich und im Game Pass enthalten.