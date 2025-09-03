Trump tut gesundheitliche Bedenken als "Fake News" ab

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Ja... Das Internet hat ein Händchen dafür, bei der kleinsten Andeutung eines Geheimnisses ins Chaos zu geraten, und am vergangenen Wochenende hat es eine neue Behauptung ins Visier genommen: dass der 47. Präsident der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump, tot sei.

Natürlich war er das nicht. Aber das stoppte den Wahnsinn nicht. Das Gerücht war sogar an die Spitze der Google-Suchanfragen geklettert, wie Sie unter folgendem Link sehen können: Trump tot? Das Internet verliert den Verstand. Was steckt hinter den Gerüchten, dass Trump tot ist?

Nun hat US-Präsident Donald Trump die Gerüchte über seinen Gesundheitszustand zurückgewiesen. "Ich war am Wochenende sehr aktiv", sagte der 79-jährige Trump am Dienstag vor Reportern im Oval Office. Auf die Gerüchte in den sozialen Medien angesprochen, dass er gestorben sein könnte, nannte er sie "Fake News".