"Trump tot": Das Internet verliert den Verstand

Das Internet hat ein Händchen dafür, bei der kleinsten Andeutung eines Geheimnisses ins Chaos zu geraten, und diese Woche hat es eine Behauptung ins Visier genommen: dass der 47. Präsident der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump, tot ist.

Das ist er nicht. Aber das hat den Wahnsinn nicht gestoppt. Das Gerücht ist sogar an die Spitze der Google-Suchanfragen geklettert, wie Sie unten sehen können.

Google Trends // Gamereactor

Jetzt... Lassen Sie uns erklären, was hinter diesen Gerüchten steckt.

Trump ist seit ein paar Tagen aus der Öffentlichkeit verschwunden, und in der Hyper-Online-Welt des Jahres 2025 ist das alles, was es braucht. Fügen Sie ein paar Fotos hinzu, die einen blauen Fleck an seiner Hand zeigen, eine Flagge des Weißen Hauses auf Halbmast und eine seltsam formulierte Bemerkung von Vizepräsident JD Vance, und plötzlich ist Twitter (oder besser gesagt, X) davon überzeugt, dass der Präsident sein Ende erreicht hat.

Die Wahrheit ist banaler. Die Flagge wird gehisst, um die Opfer der Schießerei an einer Schule in Minneapolis zu ehren. Der blaue Fleck, der bei Trump kaum neu ist, wird vom Weißen Haus als unvermeidliches Ergebnis des unerbittlichen Händeschüttelns erklärt. Und Wochenenden ohne offizielle präsidiale Pflichten sind völlig normal, auch wenn sie in manchen Ecken des Internets wie ein Blackout behandelt werden.

Der eigentliche Brandbeschleuniger scheint hier ein Interview mit Vizepräsident JD Vance zu sein. Auf die Frage, ob er bereit wäre, im Falle des Schlimmsten einzuspringen, bejahte er und fügte sogar hinzu, dass ihn nichts besser hätte vorbereiten können als seine Zeit als Vizepräsident. Es war nicht gerade eine schockierende Antwort, jeder Vizepräsident muss bereit sein, aber die Formulierung war seltsam genug, um Spekulationen anzuheizen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trumps Gesundheit unter die Lupe genommen wird. Mit 79 wird jede Markierung, jedes Hinken oder jede Pause genau unter die Lupe genommen. Letztes Jahr enthüllte das Weiße Haus, dass er an chronischer Veneninsuffizienz leidet, einer häufigen Erkrankung, die Schwellungen und Blutergüsse verursachen kann. Die Ärzte bestanden darauf, dass es keine Anzeichen von Herzinsuffizienz oder systemischen Erkrankungen gab.

Trotzdem werden die Bilder von verfärbten Händen und geschwollenen Knöcheln geteilt, wieder geteilt und seziert wie Signale aus einer anderen Welt. Als diese Woche neue Blutergüsse auftauchten, einer an seiner linken Hand, ein anderer noch sichtbar an der rechten, taten die sozialen Medien das, was sie immer tun: mit dem denkbar schlechtesten Ergebnis.

Trump war auf Truth Social sehr lebendig und postete das ganze Wochenende über. Er traf sich Anfang dieser Woche auch mit den Familien von Abbey Gate, die Fotos und Videos vorlegten, um dies zu beweisen.

Doch das alles scheint keine Rolle zu spielen. Das ist der Kreislauf: Abwesenheit, Bild, Kommentar, Panik. Das Gerücht geht viral, die Suchanfragen schießen in die Höhe, Google Trends zeigt "Trump tot" als Top-Suchanfrage des Tages an, und dann holen die Fakten auf.

Ein Präsident, der von ständiger Sichtbarkeit lebt, ein Zeitalter, in dem gesundheitliche Bedenken im Spiel bleiben, ein Vizepräsident, der in Schlagzeilen redet, und ein Internet, das süchtig nach Verschwörungen ist. Wenn man all das zusammennimmt, reicht ein langes Wochenende ohne Erscheinung aus, um Tausende von Menschen davon zu überzeugen, dass sie Geschichte durchleben.

Im Moment ist die Geschichte weit weniger dramatisch. Trump lebt, bereitet sich auf seine nächste Runde öffentlicher Auftritte vor und postet immer noch in seinem eigenen, unverwechselbaren Stil.