Trump signalisiert Unterstützung der USA für Sicherheit in der Ukraine im Rahmen des Friedens

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Am Montag traf sich US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington und versprach, dass die Vereinigten Staaten die europäischen Bemühungen zur Sicherung der Ukraine in einem zukünftigen Friedensabkommen unterstützen würden.

"Wenn es um die Sicherheit geht, wird es eine Menge Hilfe geben", sagte US-Präsident Donald Trump gegenüber Reportern und fügte hinzu, dass europäische Länder einbezogen würden. "Sie sind die erste Verteidigungslinie, weil sie da sind, aber wir werden ihnen helfen."



Der Präsident der Vereinigten Staaten deutete auch an, dass ein Waffenstillstand nicht unbedingt erforderlich sei, bevor eine Vereinbarung getroffen werde, eine Haltung, die der von Moskau näher sei als der von Kiew. Die europäischen Staats- und Regierungschefs, die sich im Weißen Haus versammelten, um Einigkeit zu zeigen, drängten auf stärkere Garantien zum Schutz der Ukraine.

Trump deutete Kompromisse an, darunter die Zurückstellung der NATO-Ambitionen und Gebietsansprüche Kiews, während Selenskyj warnte, dass Russlands jüngste Angriffe (russischer Drohnenangriff trifft Charkiw vor den Friedensgesprächen in Washington) darauf abzielten, die Verhandlungen zu schwächen.