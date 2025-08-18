Selenskyj wirft Russland vor den Friedensgesprächen in Washington "demonstrative und zynische" Angriffe vor

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington die jüngsten russischen Angriffe auf zivile Gebiete als absichtlich provokativ verurteilt.

"Das war ein demonstrativer und zynischer russischer Angriff. Sie wissen, dass heute in Washington ein Treffen stattfindet, bei dem es um das Ende des Krieges gehen wird. Wir werden mit Präsident Trump über Schlüsselfragen sprechen", schrieb Selenskyj auf X.



Bei den Angriffen, die Wohnviertel im Norden und Südosten trafen, wurden mehrere Menschen getötet, darunter auch kleine Kinder. Selenskyj bezeichnete die Angriffe als zynisch und zielte darauf ab, die diplomatischen Bemühungen zu untergraben, und forderte gleichzeitig die internationale Unterstützung.

Jetzt drängen die Vereinigten Staaten und die europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington auf Sicherheitsgarantien und einen Weg zu einer Nachkriegslösung. Unterdessen behauptet Moskau, dass es nicht direkt auf Zivilisten abzielt und setzt die Militäroperationen vor Ort fort.