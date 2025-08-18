Russischer Drohnenangriff trifft Charkiw vor Friedensgesprächen in Washington

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Ein russischer Drohnenangriff traf in der Nacht Wohngebiete in Charkiw, wobei mehrere Menschen, darunter Kinder, getötet und viele weitere verletzt wurden, teilten die ukrainischen Behörden am Montag mit.

Oleh Synehubov, der Gouverneur der Region Charkiw, berichtete auf Telegram, dass sechs Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren zu den 20 Personen gehörten, die bei dem Angriff auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine verletzt wurden.



Der Angriff erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington vorbereitet, da in Europa befürchtet wird, dass Kiew zu einem Abkommen zugunsten Moskaus gedrängt werden könnte.

Beamte bezeichneten es als einen der schwersten Angriffe der letzten Wochen, bei dem Drohnen und Raketen auch auf andere Regionen wie Saporischschja, Odessa und Sumy abzielten. Die Ukraine verurteilte den Angriff als weiteren Beweis für die anhaltende russische Kampagne gegen die Zivilbevölkerung.