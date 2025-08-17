HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Wolodymyr Selenskyj wird Donald Trump in Washington treffen, und wir wissen jetzt, dass er von mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs begleitet wird, die hoffen, die Haltung der Ukraine zu stärken, da der Druck auf ein schnelles Friedensabkommen zunimmt.

"Unser Ziel ist es, morgen eine gemeinsame Front zwischen Europäern und Ukrainern zu präsentieren", sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Sonntag vor dem Treffen in Washington vor Reportern. "Ich glaube nicht, dass Putin Frieden will. Ich glaube, er will die Kapitulation der Ukraine."

Macron wird einer von mindestens sechs europäischen Staats- und Regierungschefs (darunter der britische Premierminister Keir Starmer und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz) sein, die nach Washington reisen. "Wir werden ein paar gute Ratschläge geben", sagte Friedrich Merz vor dem Treffen am Montag vor Reportern.



Der Präsident der Vereinigten Staaten, Trump, hat sich in letzter Zeit stärker mit dem russischen Präsidenten Putin verbündet. Die europäischen Hauptstädte bestehen jedoch weiterhin darauf, dass keine Verhandlungen über Land ohne die Zustimmung Kiews und strenge Garantien für seine Souveränität geführt werden können.

Der Besuch folgt auf angespannte Begegnungen zwischen dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, wobei die Verbündeten nun entschlossen sind, ein weiteres öffentliches Zerwürfnis zu vermeiden und stattdessen Zusagen zum Schutz der Unabhängigkeit der Ukraine und der zukünftigen Stabilität zu sichern.

"Dies ist eine historische Entscheidung, dass die Vereinigten Staaten bereit sind, sich an Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu beteiligen. Die Sicherheitsgarantien, die als Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit entstehen, müssen wirklich sehr praktisch sein (...) und unter Beteiligung Europas entwickelt werden", sagte Selenskyj am X.